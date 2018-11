Grote telefoonmakers hebben het nakijken: onbekende Royole lanceert ‘s werelds eerste vouwtelefoon

Iedereen verwachtte dat Samsung – of desnoods Huawei of LG - de eerste telefoon op de markt zou brengen die kan worden opgevouwen. Het is echter het bij het grote publiek totaal onbekende Royole dat iedereen te vlug af is.

Royole FlexPai Beeld Royole

Samsung toonde jaren geleden al de eerste plannen en onlangs verklaarde een topman dat de eerste vouwtelefoon nog dit jaar het licht zou zien. Volkomen uit het niets zijn de Koreanen nu de loef afgestoken door het in Californië gevestigde Royole, dat eigenlijk alleen enigszins bekend is van een dure bril voor het kijken naar films, en gespecialiseerd is in flexibele beeldschermen.

D rie kleinere schermen

Op een evenement in de Chinese hoofdstad Beijing heeft Royole de FlexPai geïntroduceerd, ’s werelds eerste vouwtelefoon. Net als bij de Samsung-plannen gaat het om een combinatie van tablet en telefoon. In geopende toestand heeft de FlexPai een scherm van 7,8 inch. Zodra hij wordt opgevouwen, zijn er drie kleinere schermen: aan de voorkant, achterkant en een hele kleine op de zijkant voor notificaties. De twee grote schermen kunnen onderling met elkaar communiceren of onafhankelijk van elkaar werken, zonder elkaar te storen.

De telecomwereld kijkt al tijden reikhalzend uit naar de vouwtelefoon omdat deze eindelijk weer eens een echt grote innovatie laat zien. De laatste topmodellen van de grootste telefoonmakers – Huawei, Samsung en Apple – gelden niet als bijzonder spectaculair. Ze borduren voort op hun voorgangers: snellere chip, betere camera, iets groter scherm. De opwinding is ver te zoeken. Mensen houden dan ook steeds langer vast aan hun telefoon, met als gevolg dat de forse groeicijfers vanaf 2010 gestaag zijn afgenomen. Samsung verkocht in het tweede kwartaal van 2018 zelfs fors minder telefoon dan het jaar ervoor, terwijl Apple nagenoeg gelijk bleef.

Royole FlexPai Beeld Royole

Samsung

Van Samsung wordt aangenomen dat het volgende week in San Francisco zijn eerste vouwtelefoon presenteert, al zou het nog niet om een productierijp exemplaar gaan. Behalve Samsung zouden ook Huawei en LG vergevorderde plannen met dergelijke toestellen hebben. LG zal volgens kenners in januari zijn exemplaar op de grote CES-beurs in Las Vegas presenteren.

Kenners zijn verrast dat Royole er met de primeur vandoor gaat. ‘Royole heeft alle recht om hierover op te scheppen, en het is verbazingwekkend dat een bedrijf waar je nog nooit van gehoord hebt dit voor elkaar heeft gekregen’, zegt Carolina Milanesi van Creative Strategies tegenover BBC News. Zij verwacht dat Royole hiermee een interessante overnamekandidaat zal zijn voor de grote telefoonmakers. Andere analisten zijn tegenover de Britse omroep echter wat terughoudender.

‘Royole heeft in de loop der jaren verschillende publiciteitsstunts uitgevoerd om zijn flexibele oled-schermen te tonen’, zegt Guillaume Chansin van Irimitech Consulting. Hij noemt de FlexPai weer zo’n stunt. ‘Royole bouwt zijn eerste oled-fabriek en probeert nu rechtstreeks te concurreren met andere fabrikanten van beeldschermen zoals Samsung en LG.’

Voorlopig alleen in China

De telefoon/tablet draait op Water OS, dat weer op Android is gebaseerd. Een consumentenversie van het toestel is voorlopig alleen in China te koop. Wel is er voor ontwikkelaars wereldwijd vanaf december ook een versie beschikbaar. Goedkoop zal het 320 gram zware toestel overigens niet zijn. Volgens een woordvoerder zal de goedkoopste versie in China omgerekend rond de 1.150 euro kosten. De FlexPai is via de Chinese site te bestellen en wordt vanaf eind december buiten China verscheept. In Nederland zal hij echter nog niet worden ondersteund door mobiele providers, maar is wel met wifi te gebruiken.