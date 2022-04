‘Grote technische problemen’ bij de NS houden aan: tot zeker 20 uur geen treinverkeer mogelijk

Reizigers op station Den Haag Centraal. De NS roept reizigers op hun treinreis uit te stellen in verband met een technische storing. Beeld ANP

Op de trajecten van de regionale vervoerders rijden wel treinen, volgens de normale dienstregeling. Toch adviseert de NS mensen niet per spoor te reizen vanwege een probleem in het planningssysteem. Wie al onderweg is, moet ander vervoer zoeken en kan de reis plannen via de 9292-app.

Streekvervoerder Arriva rijdt nog, maar meldt op Twitter dat bussen door de technische storing bij de NS overvol zitten. ‘Helaas moeten wij hierdoor haltes overslaan’, meldt Arriva. De vervoerder spreekt van overmacht.

‘De actuele reisinformatie is verstoord: de reisplanner toont veel onjuiste reisadviezen. Op de stations is de informatie in de schermen weer hersteld. We werken hard aan herstel, maar helaas is nu nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren.’