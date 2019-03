Grote stijging van overdosissen met pijnstiller oxycodon

Beeld ANP

In 2018 werd 424 keer een overdosis gemeld waarin mogelijk oxycodon in het spel was, tegenover 280 meldingen in 2017. Ruim tien jaar geleden, in 2008, betrof het aantal meldingen slechts 43. Dat betekent een vertienvoudiging in één decennium.

Oxycodon is al enige tijd voorwerp van controverse, omdat de pijnstiller te makkelijk zou worden voorgeschreven door artsen die de verslavende werking zouden onderschatten. Patiënten die een te grote hoeveelheid van het medicijn nemen kunnen ademhalingsmoeilijkheden krijgen of in een comatoestand geraken. In ernstige gevallen kan een overdosis dodelijk zijn.

Offensief

Tussen 2008 en 2018 nam het aantal gebruikers van oxycodon in Nederland fors toe: van 93 duizend tot 485 duizend. In februari kondigde minister Bruins van Medische Zorg aan een offensief te willen beginnen tegen het groeiende gebruik van zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl, behorende tot zogenaamde opioïden. Het aantal gebruikers van fentanyl steeg de laatste tien jaar van 65 duizend naar 111 duizend. In dezelfde periode gingen óók veel meer patiënten morfine en de verwante pijnstiller buprenorfine slikken.

Als mogelijke oorzaken van de stijging van het aantal pijnstillerverslaafden worden de vergrijzing, de toenemende eenzaamheid en de maatschappelijke aandacht voor pijnbestrijding genoemd. Betere voorlichting aan patiënten en artsen zou soelaas moeten gaan bieden. Volgens de minister Bruins is het pijnstillergebruik in Nederland nog niet zo groot dat van een maatschappelijk probleem kan worden gesproken. In de Verenigde Staten krijgt het die benaming wel. Daar wordt gesproken van een opioïdencrisis en zelfs een epidemie.

Naar schatting overlijden dagelijks gemiddeld bijna vijftig Amerikanen aan middelen als oxycodon. Drie jaar geleden kwam het grootschalig pijnstillergebruik in VS wereldwijd in het nieuws naar aanleiding van de dood van popster Prince. Die overleed in april 2016 na een jarenlange verslaving aan opioïden aan een overdosis fentanyl.