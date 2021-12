Grote steden zinnen op maatregelen tegen overlast flitsbezorgers

Flitsbezorging heeft het afgelopen jaar een grote vlucht genomen. De branche kent in Nederland zeker vier bedrijven die actief zijn in ten minste tien steden. Beeld ANP

Met name in woonwijken veroorzaken de winkels volgens de gemeente Amsterdam veel overlast. Bewoners klagen over geluidsoverlast van leveranciers en fietskoeriers tot laat in de avond. Busjes voor de dark stores - winkels van waaruit flitsbezorgdiensten boodschappen door de stad verspreiden - staan dubbel geparkeerd en de stoep staat vol met fietsen

Omwonenden die daar een punt van maken zeggen geïntimideerd te worden. De gemeente Rotterdam stelt dat de dark stores ook in winkelgebieden voor problemen zorgen, omdat de af- en aanrijdende bezorgers en leveranciers de doorstroming belemmeren.

Flitsbezorgdiensten niet aan duidelijke regels gebonden

Flitsbezorging heeft het afgelopen jaar een grote vlucht genomen. De branche kent in Nederland zeker vier bedrijven die actief zijn in ten minste tien steden. In Amsterdam alleen al zijn er 28 dark stores. De gemeente is nog bezig met een onderzoek naar de gevolgen van flitsbezorging voor de stad. Uit de resultaten van dat onderzoek, die begin volgend jaar worden verwacht, zou een richtlijn moeten volgen die de gemeente kan volgen bij sluiting van dark stores.

De vier grote steden zoeken nog naar manieren om de vestiging van dark stores in goede banen te leiden. In G4-verband wordt overlegd over maatregelen om de overlast tegen te gaan en verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat het om een nieuwe branche gaat, zijn de flitsbezorgdiensten nog niet aan duidelijke regels gebonden. Zo kunnen de ze zich vestigen in bedrijfspanden zonder te beschikken over een mobiliteitsplan of exploitatievergunning.

Amsterdam sluit filiaal

De gemeente Amsterdam gaat nu met een beroep op het bestemmingsplan een filiaal van Zapp in Amsterdam West sluiten. Daarin staat namelijk niet dat het pand gebruikt mag worden als magazijn. Stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst: ‘Het is een smalle straat in een woonwijk. Volgens het bestemmingsplan heeft het pand wel een bedrijfsfunctie, maar dit valt daar niet onder.’ Zapp stelt in een reactie dat het constructief contact heeft met bewoners en de gemeente, en naar aanleiding daarvan een aantal maatregelen heeft genomen om de overlast te beperken.

Van der Horst heeft nog twee andere dark stores op het oog die ze met een beroep op het bestemmingsplan wil sluiten. Voor de overige gevallen wacht ze op de gemeentelijke richtlijn. Die moet voor alle partijen uitkomst bieden: ‘Het is naïef om te denken dat we dark stores helemaal uit kunnen bannen. Nu het aantal explodeert, moet je daarom duidelijk maken wat er wel en niet kan. Dan kunnen de bezorgdiensten daarop anticiperen en een plek krijgen in de stad zonder dat ze overlast veroorzaken. Ik hoop dat we daarin samen op kunnen trekken.’