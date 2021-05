Grote steden willen ‘verkeersaso’s’ aanpakken met nieuwe technologie

Verkeersdrukte in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

Uit een verkennend onderzoek, uitgevoerd door Bureau Munisense in samenwerking met TNO en milieudienst DCMR, blijkt dat in Rotterdam ongeveer honderd automobilisten verantwoordelijk zijn voor het gros van de geluidsoverlast in het centrum. Met claxonconcerten, knallende uitlaten en gierende banden overschreden zij in twee maanden tijd 16 duizend keer de geluidsregels.

De stad wil het systeem dat de geluiden meet, koppelen aan apparatuur die kentekens kan registreren. Op die manier kan de politie de identiteit van de overlastgevers achterhalen en hen beboeten. Ook Den Haag, Utrecht en Amsterdam hebben oren naar deze aanpak.

De gemeente Rotterdam zal in de komende zomermaanden vervolgonderzoek uitvoeren. ‘Het geluid moet goed genoeg kunnen worden herleid naar het voertuig waar het vandaan komt, anders flits je de verkeerde auto’, zegt de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove tegen het AD. ‘Voordat je dit kan automatiseren, moet de landelijke wetgeving worden aangepast. Dat kost tijd. Tot dan moeten agenten de overtreders direct betrappen. Maar de pakkans wordt nu al groter. Uit het onderzoek blijkt namelijk een patroon van tijdstippen en plekken. Die informatie geven we door aan de politie, zodat die gerichter kan controleren.’