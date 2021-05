Grote steden willen extra geld voor het bestrijden van het lerarentekort in het onderwijs

In het najaar van 2019 sloot de Slotermeerschool in Amsterdam samen met vijftien andere basisscholen om aandacht te vragen voor het lerarentekort. Beeld ANP

Zonder een structurele aanpak kan het incidentele extra geld dat het Rijk nu ter beschikking stelt de verschillen tussen scholen juist vergroten, omdat het basisprobleem in het onderwijs niet wordt aangepakt, zo schrijven de wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. ‘En als de basis niet op orde is, is het lastig achterstanden weg te werken.’

Het kabinet heeft onlangs 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), dat een looptijd heeft van twee jaar. Met het geld kan het onderwijs achterstanden wegwerken die zijn ontstaan doordat scholen en universiteiten wegens corona lange tijd gesloten waren en alleen online-onderwijs konden verzorgen. Het geld moet worden verdeeld over alle onderwijsinstellingen.

In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs gaat een groot deel ook naar studenten zelf. Zo betalen zij volgend jaar maar de helft van hun les- of collegegeld en mogen zij een jaar langer gebruik maken van hun ov-studentenkaart.

Extra mensen

Basisscholen willen het geld vooral gebruiken om extra mensen in de klas te zetten, blijkt uit een enquête van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). Daarbij wordt gedacht aan het aantrekken van extra onderwijsassistenten voor onderwijs in kleine klassen en meer individuele begeleiding.

De uitdaging is om daarvoor genoeg mensen te vinden, omdat er nu al tekort is aan onderwijspersoneel, beaamt woordvoerder Rob van Ooijen. ‘Dat is nu al lastig en het wordt nog moeilijker als iedereen gaat werven.’ De 6600 basisscholen in Nederland krijgen 700 euro per leerling om de achterstand door corona in te halen, bij elkaar ongeveer 1,2 miljard euro.

Maar met een kortetermijninvestering los je het personeelsprobleem in het onderwijs niet op, schrijven de wethouders. In steden zijn het juist de scholen met het ernstigste lerarentekort die de grootste achterstanden hebben.

‘Er is structureel meer geld nodig voor het aantrekken van voldoende docenten en om te investeren in de kwaliteit van de docenten’, schrijven zij in hun brief. De verschillen in achterstand die scholen hebben bestonden voor een groot deel al vóór corona.

Voorschool

De wethouders pleiten er verder voor om alle jonge kinderen recht te geven op 640 uur gratis voorschoolse voorzieningen. Ook zijn zij voor latere selectie in het voortgezet onderwijs door meerjarige brugklassen in te voeren. De Onderwijsraad pleitte daar onlangs al voor. De vier grote steden willen meer geld voor extra leertijd voor kinderen die dat hard nodig hebben, bijvoorbeeld via voorschoolse educatie en zomerscholen. Dat mag volgens de wethouders niet afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders.

De Tweede Kamer heeft eind mei een rondetafelgesprek over het NPO. Op 7 juni is er een debat met demissionair minister Arie Slob. Een speciale commissie gaat erop toezien dat de miljarden ook echt aan leerlingen worden besteed. De commissie staat onder leiding van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (PBL). Volgens de Algemene Rekenkamer is dat bij eerdere regelingen om de werkdruk in het onderwijs te verlichten niet goed gegaan.