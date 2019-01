Grote stap voor Albert Heijn: grootgrutter stapt in maaltijdbezorging

Beeld ANP

Wie watertandt bij een van de recepten op het Allerhande-platform van Albert Heijn, maar zelf geen tijd, zin, of vaardigheden heeft om ze klaar te maken, kan binnenkort een appje sturen naar Deliveroo of Thuisbezorgd. Althans, in Amsterdam. Albert Heijn gaat vanuit een keuken daar – enkele – warme maaltijden thuisbezorgen. Bij succes volgen in 2019 meer steden.

Een grote stap, zegt Albert Heijn, maar een logische reactie op het veranderende gedrag van consumenten. ‘De bezorging van online bestelde boodschappen en maaltijden noteert jaar in jaar uit ongekende groeicijfers’, schreef onlangs het FoodService Instituut, dat de voedselbranche onderzoekt. Bezorging van kant-en-klaarmaaltijden groeit het hardst en Albert Heijn hoopt daarvan een graantje mee te pikken.

‘Eten is steeds minder gebonden aan een plek’, zegt Carlijn Olthof, verantwoordelijk voor food service bij Albert Heijn, vanuit een glimmende keuken op een niet nader te noemen straathoek in Amsterdam West.

Eten waar en wanneer je wilt

‘Mensen eten wat ze willen, waar en wanneer ze willen. Onderweg haal je een salade, als je zin hebt om te koken ga je naar de supermarkt, als je gemak wilt dan bestel je een maaltijd. Wij zien maaltijdbezorging als een verlengstuk van Albert Heijn. Het feit dat wij al meer dan honderd jaar in de detailhandel zitten, wil niet zeggen dat we geen vervolgstappen kunnen ondernemen.’

De opmerkelijke beslissing van Albert Heijn, in zijn 132-jarige bestaan uitgegroeid van plaatselijke kruidenier tot Nederlands-Belgische supermarktgigant, tekent de snelheid waarmee de levensmiddelenbranche zichzelf opnieuw aan het uitvinden is. Door de razendsnelle groei van maaltijdbezorging en van onlinesupermarkten – lees: Picnic – krabben de supermarktbesturen zich achter de oren en denken ze: hoe zorgen we dat mensen naar onze winkels blijven komen?

In de ‘non-food’ detailhandel worstelt men al langer met die vraag. De afgelopen jaren hebben verkopers van schoenen, kleding, beautyproducten, huisraad, sportartikelen en al het andere dat in een pakketje past, zich moeten heruitvinden om relevant te blijven. Falen leidde dikwijls tot een bankroet.

Kassaloos winkelen is een van de nieuwe functies van Albert Heijn. Voorlopig kan dit nog alleen in een aantal AH To Go's. Beeld ANP

Prijskaartjes scannen

Supermarktketens beginnen die druk nu ook te voelen en breiden daarom uit met nieuwe concepten en diensten. Albert Heijn zet daarbij zwaar in op technologie: in de winkels nieuwe stijl, waarvan er inmiddels een dozijn bestaan, kunnen klanten met hun telefoon prijskaartjes scannen voor informatie over een product, of zware spullen via touchscreens bestellen voor latere thuisbezorging.

Ook andere supermarktketens zoals Jumbo – de op een na grootste keten – timmeren aan de weg met nieuwe concepten. Jumbo City-vestigingen in de binnensteden bieden warme maaltijden en de reusachtige Jumbo Foodmarkt-supermarkten zijn voorzien van koks en eethoeken.