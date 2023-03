Grote Russische aanval op Oekraïense steden eist negen levens, kerncentrale afgesneden van stroomnet

Inwoners van een dorpje buiten de stad Lviv dragen een dodelijk slachtoffer van de Russische bombardementen. Beeld Yuriy Dyachyshyn / AFP

Het gaat om een van de grootste Russische aanvallen op Oekraïense steden van de afgelopen maanden. Volgens president Zelensky zijn plaatsen in tien provincies getroffen: van Lviv helemaal in het westen tot Charkiv, niet ver van de frontlinie in het oosten. Hij spreekt van het terroriseren van de burgerbevolking. De energie-infrastructuur leek net als bij eerdere Russische aanvallen een belangrijk doelwit, maar er zijn ook woningen geraakt.

In het stadje Zolochiv, in Lviv, vielen vijf doden toen een raket op een woonhuis terechtkwam, aldus de gouverneur. Ook in de zuidoostelijke provincie Dnipropetrovsk is een dode gemeld als gevolg van een raketaanval.

In de eveneens door explosies opgeschrikte hoofdstad Kyiv klonk het luchtalarm zeven uur achtereen, een record sinds Rusland afgelopen najaar begon met raket- en drone-aanvallen op Oekraïense steden. De stad kampte, net als onder meer Odesa en Charkiv, met stroomuitval na de aanval.

Drie Oekraïners die stonden te wachten bij een halte voor het openbaar vervoer werden doodgeschoten bij een artilleriebeschieting op de zuidelijke stad Cherson, aldus presidentieel adviseur Andrej Jermak. Sinds Oekraïne deze stad in november wist te heroveren na een Russische terugtrekking, bestoken de Russen Cherson regelmatig vanaf de andere kant van rivier de Dnipro.

Gevaarlijke situatie

De door Rusland bezette kerncentrale bij Zaporizja is na de aanval zonder stroom komen te zitten, bevestigt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het is de zesde keer dat dit gebeurt. Een gevaarlijke situatie: voor de benodigde verkoeling om een meltdown te voorkomen, draait de centrale nu op dieselgeneratoren. Die moeten genoeg brandstof hebben voor tien dagen, volgens het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom.

Onduidelijk is wanneer de centrale weer op het net kan worden aangesloten. Een reservestroomkabel naar de kerncentrale raakte enkele dagen geleden al beschadigd en wordt nog gerepareerd, aldus de IAEA. Volgens de Russische beheerder is er geen sprake van een dreigende kernramp en zullen er bij eventuele brandstoftekorten nieuwe voorraden worden aangevoerd voor de generatoren.

Rusland gebruikte bij de aanval van woensdagnacht meer dan 80 raketten en 8 Iraanse zelfmoorddrones, aldus het Oekraïense leger, ruim 30 raketten zouden zijn neergehaald. Ook zou Rusland onder meer 6 hypersonische Kinzhal-raketten hebben ingezet.

De Oekraïense luchtafweer is niet in staat deze moderne wapens, die vijf keer de geluidssnelheid kunnen halen en zeer wendbaar zijn, tegen te houden. Vorig jaar zette Rusland de hypersonische raketten ook al enkele malen in, maar niet eerder waren het er zoveel in één keer. Hoeveel van deze wapens Rusland in totaal bezit is niet bekend, maar gedacht wordt aan enkele tientallen.