Grote reddingsactie voor twee Poolse onderzoekers die vastzitten in diepe grot

Zeker 27 reddingswerkers proberen de twee aardwetenschappers uit de grot te bevrijden. Beeld REUTERS

Volgens Jan Krzystof, hoofd van de reddingsmissie, kan het een klus van ‘dagen, zo niet weken’ worden. ‘Hun overlevingskansen worden steeds kleiner.’

De twee speleologen zitten sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vast in een grot op ongeveer 500 meter diepte. Ze kwamen klem te zitten toen de gang waardoor ze naar buiten zouden komen, onverwacht snel volliep met regenwater. Het laatste contact met de twee dateert van zaterdag, om twee uur ’s nachts.

De binnenkant van de grot in de Tatra-bergen, gefotografeerd in 2016. Beeld REUTERS

Tegen Poolse journalisten zei Krysztof dat de plek waar de twee speleologen vastzitten, gelokaliseerd is. ‘Het is zo’n krappe doorgang dat slechts twee reddingswerkers tegelijk erbij kunnen. De enige mogelijkheid om die plek te verbreden, is door de rotsen op te blazen.’ Er wordt ook gewerkt met een waterbestendige endoscopische camera die door nauwe ruimtes heen kan.

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde tv-zender TVN24 hebben de twee speciale reddingsdekens bij zich. Toch wordt gevreesd dat ze onderkoeld kunnen raken. In de grot schommelt de temperatuur rond de 4 graden boven nul. Het menselijk lichaam raakt in zulke omstandigheden per uur verder verzwakt.

Missie

De missie van de speleologen begon afgelopen donderdagavond met een team van zes. Bij hun zoektocht naar nieuwe gangen in de grotten kwamen ze in steeds smallere spleten terecht, sommige niet breder dan 30 of 40 centimeter. Toen twee van de zes zich in een van die gangen begaven, werd hun uitgang door binnenstromend water geblokkeerd. De vier anderen konden ontkomen, en waarschuwden de autoriteiten over het lot van hun twee achtergebleven collega’s. Alle zes zijn ze lid van een vereniging voor speleologie uit Wroclaw. Volgens het hoofd van de reddingsmissie waren de wetenschappers goed voorbereid.

De Jaskinia Wielka Sniezna (‘Grote besneeuwde grot’) is het langste en diepste grottencomplex in het hele Tatra-gebergte, op ongeveer tweeënhalf uur rijden onder Krakau. Toeristen zijn er niet welkom, alleen gecertificeerde wetenschappers. Onder speleologen staat het bekend als een hondsmoeilijk gebied. De langste gang is 24 kilometer, en op het diepste punt zit je 800 meter onder de grond. ‘Als je het niet kent, kom je er niet doorheen’, zei een veteraan tegen TVN24. In de voorbije decennia kwamen vijf mensen om tijdens vergelijkbare expedities.