Grote protesten tegen militaire coup in Soedan, leger opent vuur

Demonstranten verbranden autobanden in Khartoum. Beeld AP

Een dag na de machtsovername noemde legerleider Abdel Fattah al-Burhan de coup noodzakelijk om ‘de stabiliteit en de toekomst’ van Soedan veilig te stellen. Hij verdedigde de zet van het leger in een persconferentie in Khartoum, terwijl grote groepen boze burgers de straten van de hoofdstad op gingen en verschillende wegen blokkeerden. Ook in andere steden vonden demonstraties plaats en bleven banken, winkels en scholen uit verzet gesloten.

De betogers eisten de vrijlating van premier Abdalla Hamdok, die samen met zijn vrouw zou zijn ontvoerd nadat hij weigerde de machtsovername te steunen. Generaal al-Burhan maakte dinsdagavond bekend dat hij de afgezette premier onder toezicht naar huis heeft laten gaan en dat het het goed met hem gaat. De afgelopen dag werd de premier vastgehouden in het huis van al-Burhan. Volgens de leider van de coup was het geen ontvoering. ‘We vreesden voor zijn leven, daarom hebben we hem onder bewaking gesteld’, zei hij.

Maandagochtend kwam het nieuws naar buiten dat militairen Hamdok en andere burgerpolitici hadden opgepakt, waarop tienduizenden woedende burgers de straten van Khartoum overnamen. Enkele uren later maakte al-Burhan bekend dat de overgangsregering werd ontbonden en riep hij de nationale noodtoestand uit. Tegelijkertijd werd het internet grotendeels afgesloten en het vliegverkeer stilgelegd.

Het leger sloot na de aankondiging verschillende wegen en bruggen in de hoofdstad af en probeerde de demonstranten met geweld uiteen te drijven. Daarbij schoten soldaten op burgers. Volgens de belangenvereniging Commissie van Soedanese Dokters vielen maandag minstens vier slachtoffers en raakten meer dan 80 anderen gewond. Al Jazeera meldt 7 doden, op basis van bronnen binnen het ministerie van Gezondheid.

Democratisering

De betogers vrezen dat met de coup een einde is gekomen aan de invloed van de bevolking in de politiek. Invloed die de bevolking pas kort geleden wist te veroveren. In 2019 protesteerden honderdduizenden Soedanezen tegen het bewind van dictator Omar al-Bashir en vóór democratie. De moedige burgeropstand maakte indruk: het leger ging overstag, zette al-Bashir af en beloofde de regering terug te geven aan het volk.

Twee jaar geleden kwam er een overgangsregering waarin burgers en militairen samen plaatsnamen. Zij zouden het land klaarstomen voor de democratische verkiezingen van 2023. Een droom die in duigen lijkt te vallen nu het leger de macht weer volledig naar zich toe trekt.

Ondanks het harde militaire optreden is het verzet van de Soedanese bevolking nog niet gebroken. Het is vanwege de internetblokkade lastig in te schatten hoe groot de pro-democratische protesten zijn, maar mogelijk neemt het verzet zelfs toe. Volgens verschillende media trotseerden op dinsdag meer mensen het gevaar dan een dag eerder.