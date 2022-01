Grote politieacties vanwege verdacht incident rond beveiligde journalist John van den Heuvel

Het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid van de politie wordt extra zwaar bewaakt omdat de colonne van Van den Heuvel er haar toevlucht heeft gezocht. Beeld ANP

Dat bevestigt de misdaadverslaggever tegen Het Parool: ‘Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.’ De politie doet momenteel onderzoek naar het incident.

De zwaarbeveiligde auto's van Van den Heuvel en zijn beveiligers leken te worden achtervolgd door een Audi. Een arrestatieteam heeft deze vervolgens klemgereden. In de auto troffen zij een man met een strafblad aan. Hij is aangehouden. Ook kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in actie, maar zij troffen geen explosieven aan.

Van den Heuvel was toen al in veiligheid gebracht op het hoofdbureau van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Daar hielden agenten met automatische wapens de wacht. Ook landde er een politiehelikopter.

Op de A2 ontstonden grote files door het incident. Volgens de verkeersinformatie van de ANWB bedroeg de file van Amsterdam naar Utrecht even anderhalf uur. Inmiddels zijn de rijstroken weer vrijgegeven.