Grote plantenkweker Plantise stopt vanwege hoge energieprijzen, 400 mensen verliezen hun baan

Een lege kas van een bloemenkweker. De glastuinbouw heeft last van de stijgende energieprijzen. Beeld ANP

In totaal verliezen ongeveer vierhonderd medewerkers hun baan, verwacht CNV Vakmensen, dat afgelopen maandag door de directie is geïnformeerd. Plantise heeft 220 mensen in vaste dienst en ongeveer 400 flexibele krachten.

CNV zegt dat het ontslag als een schok komt en gaat voor de medewerkers op zoek naar ander werk. De bond is in gesprek met de directie over de sociale gevolgen voor het personeel, zegt bestuurder Jeroen Warnaar. Het bedrijf dat ongeveer vier jaar geleden is ontstaan uit een fusie van drie kwekers, heeft volgens Warnaar de afgelopen jaren goed gedraaid. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat de problemen zijn veroorzaakt door slechte bedrijfsvoering.’

In een reactie tegen persbureau ANP zegt directeur Marco Vermeulen de activiteiten ‘gestructureerd’ te beëindigen. Door het bedrijf tot april voort te zetten krijgen werknemers bijvoorbeeld nog een transitievergoeding, wat bij een faillissement niet het geval was geweest.

Vrees dat meer bedrijven omvallen

De CNV-bestuurder zegt te vrezen dat de komende tijd meer bedrijven in de glastuinbouw zullen omvallen vanwege de hoge energieprijzen. CNV pleit voor overheidssteun voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren. ‘Wil de overheid de glastuinbouw overeind houden, omdat ze verwacht dat de problemen van tijdelijke aard zijn, dan is steun noodzakelijk. Al kun je je natuurlijk afvragen of je in Nederland tropische planten moet kweken, of dat je dit elders moet doen.’

Plantise is naar eigen zeggen een van Nederlands grootste kwekers van groenten en sierteelt met een totaaloppervlak van 50 hectare in Nederland. Het heeft zo'n 15 procent van de markt in handen, goed voor 40 miljoen planten per jaar.

Het bedrijf heeft ook vestigingen in Hongarije, Frankrijk, Zuid-Afrika, Tunesië, Algerije en de Filipijnen. Deze blijven naar verluidt wel bestaan. Ook een vestiging in Naaldwijk waar biologische planten worden opgekweekt, kan volgens CNV mogelijk open blijven.