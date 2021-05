Grote onzekerheid over verdere coronaversoepelingen, zondag Catshuisoverleg

Demissionair premier Mark Rutte arriveert bij het Catshuis voor een overleg. Beeld ANP

‘De voortekenen zijn niet goed’, zegt een bron rond het kabinet. Volgens de planning zou de volgende ronde versoepelingen op 11 mei worden aangekondigd. Sportscholen zouden de deuren dan per 18 mei weer kunnen openen, attractieparken en dierentuinen mogen weer bezoekers ontvangen en de muziekscholen mogen open. Ook het bezoeken van professionele sportwedstrijden of culturele instellingen onder voorbehoud van een toegangstest zou weer mogelijk zijn.

Maar net als een week geleden lijkt het kabinet de versoepelingen te moeten uitstellen. De druk op de intensive cares en de ziekenhuizen is nog te hoog.

Eerder deze week adviseerde het Outbreak Management Team (OMT) dat een verdere afbouw van de maatregelen alleen mogelijk is als druk op de ziekenhuizen met 20 procent afneemt. Van een dergelijke daling is op dit moment nog geen sprake. De experts zagen vorige week in de cijfers ook al geen aanleiding om de route uit het openingsplan te volgen. Dat was voor het kabinet voldoende aanleiding om het advies over te nemen en het Catshuisoverleg uit te stellen.

Bij het besluit de avondklok te schrappen en de terrassen en winkels weer te openen (stap 1 van het openingsplan), legde het kabinet het advies van het OMT om te wachten tot de daling zich echt had ingezet nog naast zich neer. ‘Een verantwoord risico’, noemde demissionair premier Rutte dat toen.

De kans is groot dat het kabinet deze week weer wel naar de experts zal luisteren. Betrokkenen zien dat het schrappen van de avondklok en de opening van de terrassen en winkels de roep om verdere versoepelingen tempert. ‘Dat is toch een soort opluchting geweest’.

Een eventueel uitstel zal voor het kabinet uit het oogpunt van maatschappelijke verontwaardiging nog te overzien zijn. Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS bleek deze week dat een kleine meerderheid de huidige versoepelingen steunt. Tegelijkertijd vindt een net zo groot deel dat het hierbij moet blijven en verdere versoepelingen met de huidige druk op de zorg onverstandig zijn.

Een persconferentie lijkt er dinsdag hoe dan ook te komen, is de verwachting. Ook bij een besluit de versoepelingen uit te stellen valt er genoeg te toe te lichten, aldus een bron rond het kabinet.