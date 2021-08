Grote modemerken ondertekenen vernieuwd Bangladesh-akkoord

Een textielfabriek bij Dhaka in Bangladesh. Westerse afnemers zijn de veiligheid voor de werknemers gaan controleren. Beeld EPA

Het akkoord kwam destijds tot stand na het instorten van de fabriek Rana Plaza bij de hoofdstad Dhaka in Bangladesh. Bij die ramp kwamen meer dan 1.100 mensen om het leven. Aan het fabrieksgebouw bleek van alles mis te zijn.

Modemerken spraken daarom af dat er onafhankelijke inspecties van fabrieksgebouwen in Bangladesh zouden komen. Alle inspecties en verbeteringen moeten ook openbaar worden gemaakt. Daarnaast kwamen er trainingen om de positie van arbeiders te versterken. In het nieuwe akkoord staat dat dezelfde afspraken ook in ten minste één ander land moeten gaan gelden. Dat moet ergens in de komende twee jaar gebeuren.

C&A, met 1.400 winkels in achttien Europese landen, en het Zweedse H&M melden verheugd te zijn met het vernieuwde akkoord. Toch klonk er in de aanloop kritiek op H&M en C&A. Als grote en machtige spelers in de kledingindustrie zetten deze bedrijven zich maar matig in om de afspraken voor de deadline van 31 augustus te verlengen, klaagde actiegroep Schone Kleren Campagne (SKC). Aan de positieve kant onderscheidde onder meer Zeeman zich volgens SKC. Het nieuwe akkoord wordt 1 september van kracht. Dan wordt ook de complete lijst bekend van merken die de overeenkomst al hebben getekend.