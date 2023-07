Grote milieuramp in Rode Zee afgewend: Nederlandse berger wacht op tanker om olie in over te pompen

De onder Jemenitische vlag varende Safer-olietanker ligt voor anker in de Rode Zee. Beeld AFP

Afgelopen week gaf het Houthi-bewind toestemming voor fase 2 van de operatie, het daadwerkelijke overpompen. De UNDP heeft daartoe al een tanker klaarliggen in Djibouti, die naar verwachting komende week uitvaart.

Boskalis/Smit Salvage kreeg in april de definitieve opdracht van de VN, en arriveerde eind mei met het schip Ndeavor bij de Safer. Sindsdien heeft een team het schip geïnspecteerd en voorbereidingen getroffen voor het overpompen.

In een door veel media overgeschreven persbericht meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag dat het schip van Boskalis/Smit Salvage nu pas naar Jemen vertrekt. ‘Ze lopen acht weken achter', zegt een woordvorder van het bedrijf.

Boskalis/Smit Salvage werkt in opdracht van de ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), die hiermee een enorme milieuramp in de Rode Zee hoopt te voorkomen. Het is een riskante klus voor de bergers, omdat de olie aan boord kan exploderen - de Safer wordt omschreven als een ‘tikkende tijdbom’. Nederland draagt 15 miljoen euro bij aan de reddingsoperatie.

De olietanker werd door de regering van Jemen gebruikt om in de woestijn gewonnen olie op te slaan. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2015 werd het schip niet meer onderhouden. De gassen die de oliedampen moeten tegenhouden zijn weggelekt, waardoor een brand of een explosie kan ontstaan. Daardoor dreigt een milieuramp die vier keer zo groot is als die van de Exxon Valdez, de tanker die in 1989 op een rif liep bij Alaska. De Verenigde Naties schatten dat het ruim 20 miljard dollar zou kosten om de olie op te ruimen. De vispopulatie in het gebied zou pas na 25 jaar hersteld zijn.

De verroeste romp van de Safer. Beeld AFP

Daarvoor was Boskalis/Smit Salvage al twee jaar bezig met de voorbereidingen op de berging, zonder dat het bedrijf een stap aan boord had gezet. Dat is uniek, zegt ceo Peter Berdowksi in een persbericht van Buitenlandse Zaken: ‘Normaal gesproken kunnen we bij bergingsacties in slechts enkele dagen, of soms zelfs uren, een beeld krijgen van de situatie aan boord.’ Volgens Berdowski komen de bergers van Boskalis/Smit Salvage niet vaak een schip tegen dat in slechtere staat verkeert dan de Safer.

Boskalis/Smit Salvage zal de olie proberen over te pompen naar een andere tanker. Daarna wordt de Safer schoongemaakt. Wat er vervolgens met het wrak gebeurt, is onduidelijk. De ngo Shipbreaking Platform vreest dat de Safer zoals zo veel schepen gesloopt zal worden op een strand in Bangladesh, India of Pakistan, met alle milieuschade van dien. De Nederlandse Elegant Exit Company uit Drachten wil de Safer slopen in een droogdok in Bahrein, maar het is de vraag of de UNDP daar voldoende geld voor heeft.