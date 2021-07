Grote internationale internetstoring treft talloze websites, ook Volkskrant.nl lag plat

Kabels in een serverruimte. Beeld ANP XTRA

Een waslijst aan sites en diensten was niet beschikbaar. Onder andere de website van ING, Rabobank, ABN-Amro, de NS, en de politie waren niet te bezoeken. Mensen konden geen tikkies versturen of eten bestellen. Ook de pagina’s van de Volkskrant en andere titels van uitgever DPG Media waren onbereikbaar. Internationaal werden onder andere Amazon, Zalando en Airbnb getroffen. Miljoenen internetgebruikers zagen een foutmelding in plaats van een website.

De gemene deler van alle websites die eruit lagen is de afhankelijkheid van Akamai, een Amerikaans bedrijf dat websites juist sneller en stabieler moet maken. Rond 6 uur in de middag verschenen de eerste meldingen van problemen, rond kwart voor 7 waren ze grotendeels opgelost.

Of die onbereikbaarheid heeft geleid tot grote problemen is donderdagavond nog niet bekend. Het ging mis door een update van de software waardoor het DNS-systeem niet werkte. DNS zorgt ervoor dat webadressen, zoals Volkskrant.nl, worden verwezen naar het ip-adres van de juiste server. Deze software-update is teruggedraaid. Akamai benadrukt dat de storing niet is veroorzaakt door hackers.

Verkeersregelaar

Akamai is een zogenoemd contentdistributienetwerk, alle getroffen bedrijven zijn klant. Ze betalen in feite voor betrouwbaarheid: Akamai zorgt dat bezoekers websites van klanten snel en altijd kunnen bereiken. Simpel gezegd doen bedrijven als Akamai dat door het bezoek aan een website niet afhankelijk te maken van één of een paar computers. Het verkeer, of het bezoek aan een website, verdelen ze juist over meerdere servers. Ze leiden het verkeer als het ware om, zodat niet iedereen via de hoofdroute komt.

Veel bezoekers tegelijkertijd kunnen een website overbelasten, waardoor deze onbereikbaar wordt. Voor individuele bedrijven is het duur om genoeg capaciteit in te kopen om dat te voorkomen. Daarom huren ze Akamai of een van de concurrenten in. Het internetbedrijf belooft ze ook te beschermen tegen zogenoemde denial-of-service-aanvallen, ook bekend als ddos-aanvallen, waarbij aanvallers bewust zo veel bezoek simuleren dat de website niet wordt geladen. Dat gebeurde eerder deze week bij websites van de GGD voor test- en prikafspraken.

Akamai staat bekend als heel betrouwbaar, zegt Erno Doorenspleet van KPN Security tegen persbureau ANP. ‘We weten niet hoe ze hun infrastructuur hebben opgezet, maar ze hebben de reputatie dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Voor zulke bedrijven is dat hun bestaansrecht. Van zulke storingen hebben ze veel last.’

Afhankelijkheid

De afhankelijkheid van bedrijven als Akamai is enorm, blijkt ook uit deze storing. Op veel plekken in de wereld zijn voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat het functioneren van het internet afhankelijk is van één partij, of het nu een bedrijf is of een overheid. Maar voor bepaalde diensten blijken veel bedrijven toch te vertrouwen op een handjevol bedrijven.

Als die bedrijven, zoals contentdistributienetwerken als Akamai dus, platliggen, hoeft dat niet eens door een aanval van een kwaadwillende hacker te zijn. Begin juni waren de websites van onder andere CNN, de Britse krant The Guardian en The New York Times korte tijd niet te bezoeken door een storing bij Fastly, een concurrent van Akamai. Die storing werd veroorzaakt door één klant van het bedrijf, die een aanpassing deed in de software van Fastly.