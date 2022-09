‘Grote grazers in de Oostvaardersplassen zijn wilde dieren’, dus Staatsbosbeheer hoeft niet bij te voeren

Edelherten in de Oostvaardersplassen. Voor sommige van hen is in de winter onvoldoende voedsel. Beeld Arie Kievit

De discussie over het bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen loopt al jaren. Het Rijk en natuurbeheerders willen in de Oostvaardersplassen zogenoemd natuurlijk terreinbeheer toepassen. Daar hoort bij dat er ’s winters niet genoeg te eten is voor het het aantal grote grazers in het gebied en sommige daarvan omkomen van de honger. Dierenactivisten zien dat als mishandeling, omdat er een hek om de Oostvaardersplassen staat en de dieren dus niet elders heen kunnen gaan om voer te vinden.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de hoogste rechter op het gebied van economisch bestuursrecht die zaken behandelt over onder andere dierenwelzijn, deed dinsdag uitspraak in twee zaken over de grote grazers. In de belangrijkste zaak eiste de Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer (Stamina) dat Staatsbosbeheer zou worden gedwongen de grote grazers in de Oostvaardersplassen bij te voeren. Volgens de stichting zijn de grazers ‘gehouden dieren’, net zoals huisdieren, vee en proefdieren. In dat geval is Staatsbosbeheer verplicht om elk dier te verzorgen, inclusief voldoende voedsel.

Het College ging niet mee in die redenatie. De dieren leven weliswaar in omheind gebied, maar kunnen binnen dat gebied gaan en staan waar ze willen. Een kenmerk van ‘gehouden dieren’ is juist dat ze dat niet zelf kunnen bepalen. De grote grazers zijn dus wilde dieren, aldus het College, en Staatsbosbeheer is niet verplicht om ze bij te voeren in de winter. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Geen bewijzen van mishandeling

Stamina beweerde ook dat Staatsbosbeheer de grote grazers mishandelt door ze niet bij te voeren. Het verbod op mishandeling van dieren geldt ook voor wilde dieren. Volgens het College heeft de stichting niet bewezen dat Staatsbosbeheer de grazers mishandelt. Binnen de Oostvaardersplassen hebben de dieren voldoende mogelijkheden om honger, dorst en onjuiste voeding te voorkomen. Bovendien gaat Staatsbosbeheer regelmatig bij de dieren langs om te kijken hoe ze het maken.

Het College deed dinsdag ook uitspraak in een andere zaak tussen Stamina en het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Daarin eist de stichting opnieuw van het ministerie dat die Staatsbosbeheer dwingt tot optreden, dit keer in het belang van konikpaarden in het Oostvaardersveld in Lelystad. Die dieren hebben volgens de stichting last van grote klis, een plant met stekelige bollen die de ogen van de paarden kunnen beschadigen. Deze paarden zijn volgens het College wel degelijk ‘gehouden dieren’. Het ministerie moet daarom onderzoek doen in welke mate de paarden last hebben van de grote klis.