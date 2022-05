Grote gemeenten hebben grootste moeite om aan vraag naar sociale huurwoningen te voldoen

Actievoerders in Tilburg vragen in oktober 2021 onder meer om extra sociale huurwoningen. Beeld Rob Engelaar / ANP

In deze gemeenten zijn er per 100 huishoudens die er recht op hebben, circa 95 corporatiewoningen beschikbaar. In gemeenten met 20- tot 100 duizend inwoners zijn dit er 102. In de kleinste gemeenten zijn het er ook 95, maar is de vraag betrekkelijk kleiner.

Quotum

Om het tekort aan sociale huurwoningen op te lossen, wil minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting gemeenten een quotum opleggen, zo maakte hij woensdag bekend. De minister wil dat in 2030 in iedere gemeente 30 procent van de huizen is bestemd voor sociale huur. Zo moet er buiten de steden meer plek komen, om de druk op grote gemeenten te verminderen.

Het is niet exact bekend hoeveel sociale huurwoningen iedere gemeente op dit moment telt. Een deel van deze woningen is in bezit van particuliere verhuurders, maar van deze woningen is de huurprijs vaak niet bekend. Corporatiewoningen met een maandelijkse huur onder de zogeheten liberalisatiegrens vormen het grootste deel van de sociale huurwoningen. Hun aandeel op de huizenmarkt nam afgelopen jaren af: in 2020 waren ze goed voor 26,1 procent van de woningvoorraad, tegenover 27,5 procent in 2016. In grote gemeenten ligt het aandeel boven de 27 procent, in de kleinste onder de 13 procent.