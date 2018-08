Grote delen van Europa getroffen door zware regenval en storm

Grote delen van Europa werden donderdag geteisterd door zware regenval en storm. In Nederland gold code oranje voor de kustprovincies. Aan het eind van de avond werd de waarschuwing overal ingetrokken. Op vrijdagochtend valt de schade in Nederland mee.

De stormachtige wind die over Nederland trok, viel mee. De zwaarste windstoot die werd gemeten was op de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad, daar werd een zeer zware windstoot gemeten van 102 kilometer per uur. De wind bereikte daar kort na 22.00 uur even stormkracht, 9 Beaufort. Aan de westkust kwam het niet tot storm, meldt Weeronline.

De depressie bracht wel flinke regen- en onweersbuien met zich mee. In een strook van het oosten van Brabant naar het oosten van Friesland en Groningen viel op veel plaatsen 20 tot 30 millimeter regen. Dit leidde op verschillende plaatsen tot wateroverlast. Vanuit Elburg werd 47 millimeter gemeld. Doordat de regen in korte tijd viel, kon de riolering de hoeveelheid water niet verwerken. In Zeeland en de westelijke helft van Zuid-Holland is 10 tot 20 mm gevallen, op Walcheren tussen de 20 en 30 mm. Op Schiphol werden 91 vluchten geannuleerd omdat er maar één start- en landingsbaan werd gebruikt. Normaal zijn het er twee.

Frankrijk en Duitsland

In Zuidoost-Frankrijk zorgde het noodweer wel voor levensbedreigende situaties. Daar traden de rivieren Cèze en l’Ardèche door de regenval buiten hun oevers. Tientallen campings en zomerkampen in de regio’s Gard, Ardèche en Drôme moesten worden ontruimd. Zo’n zestienhonderd mensen, onder wie ook Nederlanders, werden geëvacueerd. De meesten kunnen inmiddels weer terug naar hun campings.

Onder de geëvacueerden waren 126 kinderen van 6 tot 17 jaar die verbleven op een camping in Saint-Jean-de-Peyrolas. Een begeleider van de kinderen, een 70-jarige man, werd meegesleurd door het stijgende water en wordt nog altijd vermist. Duikers zijn op zoek naar de man.

Ook in Duitsland leidde het noodweer tot problemen. Op de luchthaven van Frankfurt werd donderdagmiddag vanwege onweer en zware windstoten het vliegverkeer drie kwartier lang stilgelegd.