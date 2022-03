Grote datacenters houden energieverbruik voor internet relatief laag, maar drukken op omgeving

Eind januari: windturbines bij Zeewolde in de mist. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het energieverbruik van datacenters is sinds 2010 nagenoeg gelijk is gebleven, terwijl de hoeveelheid internetverkeer 17 keer zo groot is geworden. De elektriciteitsconsumptie van grote datacenters in Nederland is van 2017 tot 2020 wel verdubbeld, aldus het CBS.

Maar deze verdubbeling komt vooral doordat veel traditionele serverruimten, die niet in deze cijfers worden meegerekend, zijn verhuisd naar een datacenter. ‘De Nederlandse overheid is bijvoorbeeld van 64 kleine naar 4 grotere datacenters gegaan’, zegt directeur Stijn Grove van Dutch Datacenter Association. ‘Die 64 werden niet meegerekend in de cijfers van het CBS, de grotere wel.’

Volgens de branchevereniging telde Nederland vorig jaar 184 grote datacenters. Drie ervan, in Middenmeer en Eemshaven, zijn hyperscale-centers van Microsoft en Google. Ook het geplande center in Zeewolde behoorde tot deze categorie. Het IAE zegt dat deze centers erg efficiënt zijn, vanwege de schaal en professionaliteit, maar dat ze een grote druk leggen op de lokale energievoorziening. Daarvoor werd ook in Zeewolde gevreesd.

In Zeewolde ontstond ook protest vanwege het oppervlaktegebruik. Het center van Meta zou 166 hectaren gaan bestrijken, ongeveer tweederde van de 239 hectaren die op dit moment wordt gebruikt voor datacenters.