Grote concessie Kim Jong-un blijft tijdens topontmoeting uit

Moon was dinsdag naar Pyongyang afgereisd met het doel Kim over te halen tot ‘een grote, moedige stap’ in de onderhandelingen met de VS, die sinds het akkoord van Singapore in een impasse verkeren. Hij zou een lijst met nucleaire installaties en beschikbare kernkoppen kunnen presenteren of zelfs een aantal kernkoppen opgeven.

Kim gaf echter geen sjoege en Moon kwam woensdagochtend met een gezicht op onweer uit de onderhandelingskamer. De Noord-Koreaanse leider beloofde tijdens de top alleen het Dongchang-ri-rakettestcentrum permanent te sluiten in aanwezigheid van internationale wapeninspecteurs. De kernreactor bij Yongbyon daarentegen blijft operationeel ‘totdat de VS evenredige maatregelen nemen zoals afgesproken in Singapore’. Noord-Korea wil naar verluidt dat de VS eerst een vredesverdrag tekenen. De twee landen tekenden in 1953 een wapenstilstand die een eind maakte aan de Koreaanse oorlog, maar tot vrede kwam het nooit.

Hoewel sprake is van kleine stapjes, zouden de beloften van Kim de onderhandelingen met de VS weer op gang kunnen brengen. De Amerikaanse president Trump reageerde in ieder geval enthousiast. ‘Kim Jong-un is akkoord gegaan met nucleaire inspecties, mits de slotonderhandelingen daarover slagen, en met het permanent ontmantelen van een test- en lanceercentrum (...)’, aldus Trump in een tweet. Onduidelijk is waarom Trump het heeft over nucleaire inspecties, want dit is niet terug te vinden in de tekst van het akkoord.

Moon en Kim boekten wel veel vooruitgang in afspraken over samenwerking. Kim zei mogelijk dit jaar nog een bezoek te brengen aan de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Dat zou de eerste keer zijn voor een Noord-Koreaanse leider. Ook willen Noord- en Zuid-Korea proberen samen de Olympische Spelen van 2032 te organiseren.

Defensieakkoord

De ministers van Defensie van beide landen sloten een akkoord om samen te werken om de kans op escalatie aan de grens te voorkomen. Er komt een militaire commissie waarin vertegenwoordigers van beide legers elkaar onder meer informeren over geplande legeroefeningen. Ook gaan beide landen stoppen met artillerieoefeningen nabij de grens.

Kim en Moon spraken ook af dat ‘onder de juiste voorwaarden’ de gezamenlijke industriële zone bij Kaesong weer open gaat. Waarschijnlijk wil Moon eerst meer vooruitgang zien op het kernwapendossier. ‘Kaesong’ werd in 2016 juist gesloten na een atoomproef van Noord-Korea.

Bovendien komen er aan de oost- en westkust wegen om de twee landen met elkaar te verbinden. Ook komt er een gemeenschappelijk gebouw waar van elkaar gescheiden familieleden uit Noord- en Zuid-Korea elkaar kunnen gaan ontmoeten.

Met name Kim wekte tijdens de presentatie van het akkoord een tevreden indruk. ‘Deze verklaring opent een nieuw tijdperk van vrede en vooruitgang voor Noord en Zuid’, aldus de Noord-Koreaanse dictator.

Moon, die zichzelf heeft gebombardeerd tot ‘mediator’ tussen Kim en Trump, hield de hoop erin. ‘De complete denuclearisatie is nu heel dichtbij’, zei hij. Volgende week zal hij tijdens een bezoek aan Washington persoonlijk verslag uitbrengen aan Trump.