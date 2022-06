Grote Britse spoorwegstaking stelt Johnson opnieuw op de proef: gaat hij de strijd met de bonden aan?

Een leeg metrostation in Londen tijdens de 24-uursstaking van het metropersoneel op 6 juni dit jaar. Beeld Hollie Adams / AFP

Meer dan 40 duizend werknemers van netwerkbeheerder Network Rail en dertien treinmaatschappijen zullen dinsdag, donderdag en zaterdag staken. In Londen legt dinsdag ook metropersoneel het werk neer. Eurostar moet mogelijk de vroege en late diensten schrappen. De leiders van de vervoersbonden eisen een loonsverhoging die in de dubbele cijfers loopt. Tevens willen ze hun onvrede tonen over de voortschrijdende automatisering van de spoorwegen, zoals het sluiten van bemande loketten. De werkgevers willen niet verder gaan dan een salarisverhoging van 2 procent.

De staking zal tot flinke overlast leiden voor forensen, toeristen en festivalgangers, bijvoorbeeld die van Glastonbury. Toch zal het effect op eerstgenoemde groep minder groot zijn dan vroeger, nu thuiswerken als gevolg van de lockdowns is ingeburgerd. Het gebruik van openbaar vervoer is nog altijd een kwart minder dan voor de pandemie. Hierdoor zitten de vervoersbedrijven in financiële problemen, wat er door de aanstaande stakingen niet beter op zal worden. De staking zal de spoorbedrijven zeker 170 miljoen euro gaan kosten. Bezuinigingen lijken onvermijdelijk.

Weinig sympathie

Uit opiniepeilingen is naar voren gekomen dat de stakers niet op veel sympathie kunnen rekenen van de bevolking. Daarbij spelen berichten in de media een rol waarin staat dat een gemiddelde treinmachinist omgerekend 63 duizend euro verdient. Volgens de bonden verdienen de meeste andere werknemers op het spoor veel minder. De staking is vooral een probleem voor Britten die niet kunnen thuiswerken en van de trein afhankelijk zijn om op hun werk te komen. In Schotland rijden meer treinen omdat daar na lange onderhandelingen een compromis is bereikt.

De staking heeft een politieke dimensie omdat de vakbondsleiders, Mike Lynch voorop, als tamelijk links bekend staan en een grote hekel hebben aan de regering-Johnson. De grote vraag is of premier Boris Johnson, van wie bekend is dat hij confrontaties het liefst mijdt, bereid is om de strijd aan te gaan, zoals Margaret Thatcher deed in de jaren tachtig. Daarmee vormt de staking een lakmoesproef. Wanneer de bonden succesvol zijn, kan dat leiden tot meer stakingen, want ook andere beroepsgroepen, vooral in de publieke sector, willen meer loon nu de inflatie richting de 11 procent oploopt.

De regering heeft al aangekondigd dat werkgevers uitzendkrachten mogen inhuren om de plekken van stakend personeel te vullen, maar dat is bij lang niet alle functies een optie. Onduidelijk is de positie van Labour bij het arbeidsconflict. Oppositieleider Keir Starmer heeft in het openbaar beweerd de stakingen niet te steunen, maar uit gelekte documenten is gebleken dat hij achter de schermen wel degelijk aan de kant van de bonden staat. De Conservatieven ruiken politiek voordeel en hebben op sociale media reeds de hashtag StopLabourStrikes gelanceerd.