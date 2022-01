Grote brand in Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad

In het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is zondagochtend een flinke brand uitgebroken, waarbij een deel van het dak is ingestort. Volgens de lokale autoriteiten is het vuur inmiddels onder controle. Beeld AFP

Op videobeelden is te zien hoe vlammen uit het dak van het gebouw sloegen en dikke rookpluimen opstegen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na enkele uren verklaarde de Zuid-Afrikaanse minister van Infrastructuur dat het vuur alleen nog woedt in het gedeelte van het complex waar het Lagerhuis zetelt. Bij de brand zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

Het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw bestaat uit drie delen, waarvan het oudste, uit 1884, elementen bevat van de zogeheten Kaap-Hollandse architectuur. In dit oudste pand zit tegenwoordig het Hogerhuis. In de jaren ’20 en ’80 van de vorige eeuw werden er nog twee delen bijgebouwd. In deze ‘nieuwbouw’ zetelt het door de brand zwaar getroffen Lagerhuis.