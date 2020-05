Grote brand bij oude kerncentrale in het Gelderse Dodewaard, geen risico op radioactieve straling

De brandweer blust een grote brand bij de voormalige kerncentrale Dodewaard. Er is geen risico op het vrijkomen van radioactieve straling door de brand. Wel wordt omwonenden geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen als ze last van de rook hebben. Beeld Roland Heitink / ANP

De brand is vermoedelijk ontstaan op het dak van de voormalige kerncentrale tijdens werkzaamheden. Op het dak lagen gasflessen. Deze zijn niet ontploft en inmiddels verwijderd. De brandweer is momenteel aan het nablussen.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is er geen risico op het vrijkomen van radioactieve straling door de brand. De brand zat namelijk in de schil van het gebouw en voor de veiligheid zitten er nog zoveel lagen achter dat er geen risico voor de gezondheid is. ‘De betonnen constructie van een paar meter dik is nauwelijks aangetast.’

Daarnaast zijn er volgens De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geen splijtstofstaven meer aanwezig in de centrale. Wel zijn sommige delen van het gebouw nog radioactief geladen. Die zijn veilig ingesloten tot de radioactieve waarde genoeg is gedaald om de laatste bouwsels af te breken.

De kerncentrale Dodewaard was de eerste kerncentrale in Nederland en deed dienst tussen 1969 en 1997. De sloop van de centrale staat gepland in 2045.