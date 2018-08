Grote bosbrand op 50 kilometer van Berlijn

Een bosbrand ten zuidwesten van de Duitse hoofdstad Berlijn. Foto AP

Daardoor kon de brand zich snel uitbreiden. Met ruim driehonderd brandweermannen, talloze waterkanonnen en twee blushelikopters van het leger, probeert men het vuur meester te worden.

Dat is nog niet gelukt door de zuidenwind die in de nacht van donderdag op vrijdag is opgestoken. Daardoor zijn ook in Berlijn de gevolgen van de brand merkbaar. Donkere rookwolken drijven sinds vrijdagochtend over de zuidelijke stadsdelen.

Foto REUTERS

Het is niet de eerste bosbrand in Duitsland deze zomer, wel verreweg de grootste. Ook in ons buurland is de klimaatdiscussie volop losgebarsten, toen het vorige maand regelmatig 38 graden werd in de hoofdstad. ‘Voelt zo onze toekomst?’, kopte het weekblad Der Spiegel een paar weken geleden provocatief.

Wie met de auto of trein door landelijk Duitsland rijdt, ziet voornamelijk geeltinten en dorre aarde. Gemiddeld drie weken eerder dan normaal is op veel plaatsen het graan en de mais geoogst. De oogst is naar verwachting zo’n 20 procent lager dan vorig jaar. Minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU) zegde daarom woensdag de boeren 350 miljoen euro staatssteun toe.

Foto AP

Desondanks steekt weerman Jörg Kachelmann, de ‘Duitse Erwin Kroll’, de draak met alle klimaatpessimisten. Hij verkondigde dat een hete zomer niet direct verband hoeft te houden met klimaatverandering. Hittebeleving is subjectief, betoogt hij, verwijzend naar de gemiddelde temperatuur in de zomer van 2006. Die lag toen nog net wat hoger, maar toen klaagde niemand, omdat het de zomer van het WK voetbal in Duitsland was.

Inderdaad kent Duitsland, dat in tegenstelling tot Nederland een landklimaat heeft, gemiddeld eens in de tien jaar een bijzonder warme zomer. Maar die zomers zijn lang niet allemaal zo droog. Het Hamburgse Climate Service Center in Germany, beweert dat de droogte wel degelijk een voorproefje is van wat de komende 50 jaar als ‘normaal’ beschouwd moet worden.

Waar het in Nederland alweer een paar weken wisselvallig is, is het in Duitsland al sinds mei vrijwel onafgebroken mooi weer. In het noorden en het oosten van het land heeft het al vier maanden nauwelijks, en op sommige plaatsen helemaal niet geregend.

Foto AP

In deelstaat Brandenburg, waar de bosbrand woedt, staan langs elke provinciale weg waarschuwingsborden die mensen ervan moeten weerhouden hun sigarettenpeuken t uit de auto gooien. Het gebied achter de stad Potsdam, waar de brand ontstond, geldt als extra problematisch omdat er in de bodem veel oude munitie begraven ligt. Niet alleen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook uit de tijd van de DDR toen er in de bossen van Brandenburg veel militaire oefenterreinen waren. Sommige delen van het bos kunnen daardoor alleen vanuit de lucht worden geblust.

Sinds vrijdagochtend gaat de politie ervan uit dat het bos niet meer te redden is en gecontroleerd zal uitbranden. Het doel is de dorpen Frohnsdorf, Klausdorf en Tiefenbrunnen te sparen. Aanwijzingen dat de brand is aangestoken, zijn er tot nu toe niet.

Foto AP

Een brandweerman bestrijdt de bosbrand ten zuidwesten van Berlijn. Foto EPA