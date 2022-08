Grote beleggers storten zich op Nederlandse vakantiehuizen, die fors in prijs zijn gestegen

Een vakantiehuis op een park in Lunteren. Beeld ANP

De beursgenoteerde onderneming Aroundtown maakte drie jaar geleden in een klap haar entree op de Nederlandse markt, met de overname van Center Parcs voor circa 1,1 miljard euro. De vakantieparken waren toen al eigendom van een andere grote belegger, het Amerikaanse Blackstone. Die firma heeft ook veel reguliere Nederlandse woningen opgekocht. Even Amerikaans is investeringsfirma KKR, die zich met ruim tweeduizend woningen op Roompot-parken heeft ontwikkeld tot de op een na grootste eigenaar van Nederlandse vakantiehuisjes.

Ook bij de nummer 3 op de lijst is een grote belegger betrokken. De huisjesfamilie Vos (Europarcs) is samen met de Nederlandse meerderheidsaandeelhouder Waterland Private Equity Investments bezig aan een internationale opmars in de branche. Inmiddels bezit de combinatie zo’n 1.400 Nederlandse vakantiewoningen. Vroeger werkte de familie nog samen met de familie Bergervoet. Na onenigheid gingen zij uit elkaar. De familie Bergervoet (Topparken, Succesparken) heeft momenteel bijna evenveel huisjes in bezit als haar voormalige partners.

Nederland telt zo’n 140 duizend vakantiewoningen op 4.700 locaties, aldus het Kadaster. Van de huizen zijn er 89 duizend in particulier bezit. Daarvan bevindt zich een groot aantal op de parken van bekende merken als Center Parcs, die voor de eigenaren de verhuur regelen. De gemiddelde koopsom van een vakantiehuis is gestegen van 145 duizend euro in 2017 naar 182 duizend euro in 2021.

Enorme vraag naar vakantiehuizen

De historisch lage rente, de coronapandemie en een kapitaalvlucht (vanwege toenemende regelgeving) uit de reguliere woningmarkt zorgden volgens het FD de laatste jaren voor een enorme vraag naar de vakantiehuizen. In de afgelopen twee jaar werd zo’n 1,6 miljard euro uitgegeven aan de recreatiewoningen. In het onderzoek blijven chalets overigens buiten beschouwing , omdat die niet zelfstandig staan geregistreerd in het Kadaster. Daardoor ontbreekt bijvoorbeeld vakantieparkexploitant Peter Gillis, bekend van zijn SBS 6-realitysoap Massa is kassa, op de lijst.

Nederland telt zeshonderd particulieren met meer dan vijf vakantiehuizen, aldus het onderzoek. De groep telt vogels van een zeer divers pluimage, van gokkastexploitanten en autodealers tot een bouwer van coronatestlocaties. Vastgoedondernemer Arend Jan Vegter uit Groningen behoort met 147 objecten tot die groep. Hij bezit onder meer veel woningen op het park Aqualanda bij het Drentse dorp Nieuwediep. Veel vakantie wordt daar overigens niet gevierd, want de huisjes zijn momenteel ‘nagenoeg permanent’ verhuurd aan flexwerkers en arbeidsmigranten.

Een andere grote particuliere eigenaar is Willem Bokhove. Na de verkoop van zijn bedrijf DVEP Energie in Hengelo kocht hij volgens het FD tientallen huisjes, verspreid over parken van Center Parcs, Landal en Roompot, waar de verhuur voor hem wordt geregeld.

De grootste is volgens het FD Rob Fikkers, een ondernemer uit Apeldoorn die actief is in horeca en detachering. Een precies aantal wordt niet genoemd, maar het gaat om huisjes op parken in Hengelo en Culemborg, en Fikkers kocht onlangs een chaletpark in Zoelen.