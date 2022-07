Grote beleggers gaan harder optreden tegen te hoge beloningen voor bestuurders

Philips-ceo Frans van Houten kreeg een bonus van 1,8 miljoen euro, hoewel Philips in een grote crisis. Beeld Getty Images

Zo’n ‘alert’ leidt ertoe dat de beloning door aandeelhouders extra kritisch zal worden bekeken. Dat meldt Eumedion, de belangenbehartiger van de institutionele beleggers in een evaluatie van de aandeelhoudersvergaderingen van het afgelopen voorjaar. Eumedion gaat haar achterban voortaan waarschuwen als blijkt dat commissarissen het beloningsbeleid of de bonussen niet hebben aangepast, terwijl de aandeelhoudersvergadering in het jaar daarvoor de uitvoering van het bestaande beloningsbeleid heeft afgekeurd.

Volgens Eumedion wordt steeds vaker een negatief advies uitgebracht over het beloningsrapport. In dat rapport legt de raad van commissarissen verantwoording af over onder meer de wijze waarop de bonusbetalingen zijn vastgesteld. Aandeelhouders keuren de handelwijze van de commissarissen vaak af als blijkt dat zij de spelregels over het toekennen van bonussen eigenstandig hebben aangepast. Dit jaar gebeurde dat onder meer bij AkzoNobel en Philips.

Bij laatstgenoemd bedrijf kreeg topman Frans van Houten een bonus van 1,8 miljoen euro, hoewel Philips in een grote crisis zit door aanhoudende problemen met de slaapapneu-apparaten, met dreigende miljardenclaims. Om de bonus toch uit te kunnen keren, pasten de commissarissen de regels tussentijds aan. Dit tot woede van de aandeelhouders; een ongekende meerderheid van bijna 80 procent stemde tegen. Desondanks hield Van Houten vast aan zijn bonus.

Het komt vaker voor dat de commissarissen van Nederlandse beursondernemingen vrijwel niks doen met het signaal dat aandeelhouders afgeven, zegt Eumedion. Institutionele beleggers zullen dit vanaf nu vooral de president-commissaris en de leden van de beloningscommissies aanrekenen. De belangenbehartiger van de grote beleggers gaat daarnaast onderzoeken of een bindende stem - in plaats van een adviserende, zoals nu – van aandeelhouders over de beloningen kan helpen. Frankrijk en Zwitserland hebben dat systeem al. Eumedion wil weten of dat heeft geleid tot beter luisterende commissarissen, en tot minder beloningsschandalen.

Naast de beloningen waren ook de (her)benoemingen van bestuurders en commissarissen dit voorjaar voer voor discussie. Bijna een kwart van de ‘controversiële voorstellen’ had hier betrekking op, tegen 8 procent een jaar eerder. Een voorstel is controversieel als meer dan 20 procent van de aandeelhouders tegen stemt, of als het wordt ingetrokken voor de aandeelhoudersvergadering. Volgens Eumedion houden steeds meer aandeelhouders bestuurders en commissarissen individueel verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Dit voorjaar trad onder meer de president-commissaris van Just Eat Takeaway af na zware kritiek van de aandeelhouders op de overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub, die verkeerd uitpakte.