Grote bedrijven blijven ‘te oppervlakkig’ over inspanningen voor klimaat en mensenrechten

Gasgestookte elektriciteitscentrale bij Berlijn. Beeld AP

Toenemende regelgeving en maatschappelijk druk spoorde grote bedrijven de afgelopen jaren aan meer oog te hebben voor de wereld om zich heen. ‘Het is niet zozeer de vraag of ondernemingen een rol spelen in de overgang naar een duurzame toekomst', stelt onderzoeker Steffie van Den Bosch, ‘maar vooral ‘hoe’’.

Ze bekeek de jaarverslagen en duurzaamheidsrapporten die 58 beursgenoteerde ondernemingen uit Europa tussen 2014 en 2019 publiceerden. Wie achterliep maakte een inhaalslag en stelde duurzaamheidsdoelen op. Bedrijven die hun zaakjes al op orde dachten te hebben leunden soms achterover, concludeert Van den Bosch na haar onderzoek, waarop ze volgende week promoveert. ‘Voorlopers komen niet echt verder.’

Ze ziet dat veel grote ondernemingen nog niet begrijpen hoe duurzame vraagstukken samenhangen met elkaar en dus door het hele bedrijf moeten worden aangepakt. ‘Sommige bedrijven schrijven in hun jaarverslag alleen maar over zaken als diversiteit op de werkvloer of de aanpak van kinderarbeid in hun productieketen als een probleem dat ze moeten managen.’

‘Zo prik je door mooie woorden heen’

Van Den Bosch onderzocht daarom in hoeverre duurzaamheidsdoelen in elke vezel van een jaarverslag vervlochten zitten. Dat zegt iets over hoe serieus een bedrijf duurzaamheid neemt. ‘Zo prik je door mooie woorden heen.’ De onderzoeker bestudeerde de visie en strategie van de ondernemingen, maar ook welke duurzame onderwerpen in de praatjes van de ceo aan bod komen.

‘Als een onderneming een duurzaamheidscommissie heeft is dat bijvoorbeeld een goed teken’, zegt Van Den Bosch, ‘maar het is ook belangrijk te weten wie daar in zit en in welke andere commissies die persoon nog allemaal zetelt.’

Bedrijven zouden zich in hun rapportages meer moeten baseren op concrete informatie en hun doelen afstemmen op de specifieke onderneming, stelt de onderzoeker. ‘Dat verkleint het risico op ‘greenwashing’, het mooi weer spelen door bedrijven door zich duurzaam voor te doen. Nieuwe wetgeving zou volgens Van den Bosch helpen om ondernemingen die juiste richting op te sturen.