Grote banken boeken megawinst, maar zijn krenterig met hun rente op spaarcenten

Protest voor het begin van de aandeelhoudersvergadering van ING. Beeld Joris van Gennip

Twee van de grootste banken van Nederland presenteerden deze week klinkende winstcijfers. ING boekte een kwartaalwinst van 1,6 miljard euro. Voor ABN Amro was dat 0,5 miljard euro. Beide banken verdienden veel geld aan de tegoeden die spaarders bij hen stalden, zo konden zij hun aandeelhouders melden.

Hun klanten zijn gewend aan minder florissante cijfers. De banken zijn doorgaans snel met het verhogen van hun hypotheektarieven, maar veel trager met het verhogen van hun spaarrentes. Dat concluderen drie economen deze week in het vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB). Het trio is werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op banken en andere financiële instellingen.

Over de auteur

Marc van den Eerenbeemt is economieredacteur voor de Volkskrant en schrijft onder meer over de woningmarkt en vastgoed.

De gebrekkige concurrentie tussen de banken is een van de belangrijkste oorzaken voor hun zuinigheid met spaarvergoedingen, aldus het onderzoek. De Nederlandse markt wordt gedomineerd door grootbanken als ABN Amro, ING en Rabobank. In landen als Duitsland vechten veel meer banken om spaargeld te mogen beheren. Een goed gevulde kas is een voorwaarde om geld weer uit te lenen en zo flink te verdienen.

Spaargeld is er in Nederland in overvloed. De spaartegoeden van Nederlandse huishoudens zijn relatief hoog. ‘Dat geeft banken ruimte om de spaarrente minder te verhogen dan in andere eurolanden’, aldus het ESB-artikel. ‘Dat geldt met name als huishoudens sparen uit voorzorg en daardoor minder gevoelig zijn voor renteveranderingen.’ ABN Amro-directeur Robert Swaak zei woensdag dat er een grens kan zitten aan het spaargeld dat een bank wil innemen. ‘Het hangt er ook vanaf hoeveel geld je als bank nodig hebt. Elke bank maakt zelf zijn afweging.’

Lastig uit te leggen

Minister Sigrid Kaag bleek donderdag in de Tweede Kamer niet gevoelig voor argumenten over vraag en aanbod. De gestegen rente moet ‘voldoende worden doorgevoerd richting spaarders’, vindt zij. Dat bijvoorbeeld ING wel 1,5 miljard euro over had voor de inkoop van eigen aandelen (wat doorgaans goed is voor de koers van het aandeel van de bank) noemt zij ‘lastig uit te leggen aan de gemiddelde spaarder’.

De Tilburgse hoogleraar bankwezen Harald Benink kijkt op van die opmerkingen. ‘De minister lijkt te suggereren dat je recht hebt op een renteverhoging van de banken, na de verhoging van de beleidsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar banken hóéven helemaal geen rente te betalen.’

Toch vraagt Benink zich af of de banken met hun schrale spaarvergoedingen op de goede weg zijn. ‘Hun winsten gaan omhoog, maar ik betwijfel of dat ook geldt voor hun reputatie.’

Dat de hypotheektarieven sneller (omhoog) worden aangepast volgt uit een verschil in marktwerking, legt de Amsterdamse hoogleraar mededinging Maarten Pieter Schinkel. ‘Op de hypotheekmarkt bestaat meer concurrentie. Dan werken de banken met minder winstmarge. Als je niet vlot meebeweegt met de renteontwikkeling, verdampt je marge snel.’

Gebrekkige concurrentie

Ook hij ziet de gebrekkige concurrentie op de markt voor spaargeld als een belangrijke reden voor de lage spaartarieven. ‘Banken doen weinig moeite om klanten met spaargeld bij elkaar weg te lokken. Spaarders zijn doorgaans namelijk minder snel genegen om van bank te wisselen.’

Minister Kaag moet dan ook niet de banken aanspreken op de lage spaarrente, vindt Schinkel. ‘Ze moet toezichthouder DNB vragen waarom ze niet meer concurrenten toelaten tot de markt. De financiële stabiliteit komt echt niet meteen in het gedrang als er nog een paar banken bijkomen. Die kan wel wat concurrentie hebben.’

Donderdag bleek in de Tweede Kamer dat ook Kaag graag meer banken en meer concurrentie wil. Daar voegde zij aan toe dat het makkelijker moet worden om te wisselen van bank, bijvoorbeeld in de jacht op een hogere spaarrente.