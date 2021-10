Grote aandeelhouder wil dat Shell zich opsplitst in fossiel en groen bedrijf

Bij de Shell-raffinaderij aan de Vondelingenplaat in Rotterdam worden gassen afgefakkeld nadat door een incident in een spanningsstation de elektriciteit werd uitgeschakeld. Beeld ANP

Third Point is een hedgefonds uit New York dat eerder Intel en Disney onder druk zette om hun strategie te veranderen. Het fonds heeft onlangs een belang in Shell verworven dat meer dan 500 miljoen dollar waard is. Volgens The Wall Street Journal zou het bedrijf daarmee een van de grootste investeerders in Shell zijn. De totale marktwaarde van het energieconcern is bijna 200 miljard dollar.

Volgens Third Point is de strategie van Shell niet helder. Het energieconcern zit klem tussen de eisen van investeerders zoveel mogelijk winst uit fossiele brandstoffen nastreven en investeerders die juist willen dat Shell meer doet om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Gevolg is een ‘incoherente, tegenstrijdige verzameling van strategieën’ die iedereen tevreden probeert te stellen maar niemand bevredigt, aldus Third Point.

Splitsing zou een oplossing zijn. Shell zou dan uiteenvallen in twee bedrijven die ieder hun eigen investeerders zouden trekken. Een traditioneel bedrijf zou zich kunnen concentreren op de voorlopig nog winstgevende fossiele brandstoffen, terwijl een ander bedrijf agressief zou moeten investeren in duurzame energie, tegen een bescheiden opbrengst. Door deze operatie zou de totale marktwaarde van het concern voor de aandeelhouders sterk stijgen, gelooft Third Point.

In de Financial Times betwijfelt Mark van Baal, hoofd van het activistische beleggingsfonds Follow This, of het voorstel van Third Point het klimaat ten goede komt. ‘Er is nog geen substantieel deel van Shell dat in hernieuwbare energie doet. Wij denken dat het beter is om geld te genereren met fossiele brandstoffen en dat in hernieuwbare energie te investeren', aldus Van Baal. Follow This heeft een klein aandeel in Shell.

Donderdag maakt Shell zijn kwartaalcijfers bekend. Het bedrijf ligt onder een groen vergrootglas sinds een Haagse rechtbank in mei oordeelde dat Shell zijn CO2-uitstoot eind 2030 met 45 procent moet hebben verminderd ten opzichte van 2019, ruim het dubbele van de 20 procent die Shell zichzelf als doel had gesteld. Ook andere olie- en gasconcerns staan onder druk. Bij Exxon drukte de activistische aandeelhouder Engine No. 1 in mei de benoeming door van drie nieuwe bestuurders die het bedrijf op een groenere koers moeten krijgen.