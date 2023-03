Grootste wetgevingsoperatie sinds WOII, de Omgevingswet, per 2024 eindelijk van kracht

Woningbouw in Noord-Brabant. De nieuwe Omgevingswet moet onder meer een einde maken aan het woud van regels voor bouwvergunningen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Omgevingswet zal ingrijpende gevolgen hebben voor iedereen die ooit een schuurtje, dakkapel of huis wil bouwen. De wet bundelt meer dan 150 wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening, waardoor een bouwvergunning aanvragen straks makkelijker en sneller zal moeten verlopen. Zo worden vele overbodige regels over water, lucht, bodem, natuur en gebouwen geschrapt. Het is de bedoeling dat de wachttijd voor een vergunning van 26 naar 8 weken gaat.

In 2016 is de wet na jaren van duw- en trekwerk overigens al aangenomen door de Eerste Kamer, maar de invoering werd sindsdien meerdere keren uitgesteld. Onder meer vanwege de complexiteit van de wet en de ict-problemen waarmee het nieuwe digitale loket voor omgevingsvergunningen bleek te kampen. Inmiddels gelooft een meerderheid van de Eerste Kamer dat deze problemen overkomelijk zijn.

Tijdens een hoofdelijke stemming stemden dinsdag uiteindelijk 41 senatoren voor en 29 tegen de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 . De grote voorstanders – coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU – werden aan een meerderheid geholpen door de senatoren van de fractie-Nanninga (JA21). Ook de Eerste Kamerleden van oppositiepartijen Forum voor Democratie en de fractie-Fentrop stemden voor. Tegenstemmers zijn onder meer de PVV, GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, 50-Plus en de fractie-Otten.

Zegen voor de bouw

CDA-minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting noemt de wet ondanks alle kritiek over de uitvoerbaarheid ‘een zegen voor de mensheid’. De wet gaat volgens hem ‘heel erg helpen’ om honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen. Hij sprak vorige zomer nog van een ‘donker bos’ van wetten en regels die ‘gebiedsontwikkeling vertragen’.

Ook VVD-premier Mark Rutte is al jaren enthousiast. Hij vindt dat de Omgevingswet ‘een dikke streep zet’ door de te grote hoeveelheid regels waarmee de bouw nu te maken heeft. De Jonges verre voorganger – minister Melanie Schultz van Infrastructuur, die in 2010 aan de wieg stond van de wet – noemde de Omgevingswet ‘de grootste wetgevingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog’, die de kwakkelende economie weer uit het slop zou trekken.

Ambtenaren hebben zich de afgelopen jaren ondanks alle genoemde voordelen iets minder optimistisch getoond dan de beleidsmakers in Den Haag, mede omdat zij vrezen dat het nieuwe digitale loket niet goed zal werken. Toch zijn het juist de ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen die vorige zomer hebben aangedrongen bij de Eerste Kamer om snel te besluiten over de invoerdatum van de nieuwe Omgevingswet. Zolang die invoerdatum niet honderd procent zeker is, moeten ambtenaren werken met twee digitale systemen naast elkaar. Dat kost een hoop tijd en geld, en kan ook leiden tot problemen voor vergunningaanvragers.

Juridisch moeras

Critici in de Eerste Kamer hamerden dinsdag nogmaals op de ‘grote risico’s’ die kleven aan het ‘ondoordachte politieke prestigeproject’, aldus Henk Otten namens zijn tweemansfractie. Hij noemt het invoeren van de Omgevingswet over negen maanden ‘een onverantwoorde sprong in het duister'.

De linkse partijen waarschuwen eveneens voor de instabiliteit van het nieuwe digitale loket waar burgers per 1 januari bouwvergunningen moeten aanvragen. ‘De boel zit niet goed in elkaar en zal gaan vastlopen’, stelt de Partij voor de Dieren. ‘Een betrouwbaar en stabiel loket ontbreekt’, denkt de PvdA. ‘Onze zorgen zijn niet weggenomen’, stelt GroenLinks’. De SP vreest ‘een juridisch moeras’. Martin van Rooijen van 50Plus wijst op de wettelijke taak van de Eerste Kamer om te controleren of wetten uitvoerbaar zijn. ‘Het is simpel: dit is niet goed uitvoerbaar’.