Grootste vogelgriepuitbraak tot nu toe, 300 duizend dieren worden afgemaakt

Bij een pluimveebedrijf in Nieuw-Weerdinge (Drenthe) werden op 27 september ruim 200 duizend kippen gedood, nadat er vogelgriep was vastgesteld. Beeld ANP

Om verdere verspreiding te voorkomen moeten de dieren volgens de NVWA worden afgemaakt. Omdat het om een groot aantal gaat, zal dat enige tijd in beslag nemen. Vijf kippenbedrijven die binnen 3 kilometer van het getroffen bedrijf liggen, worden gescreend op vogelgriep. Voor 128 pluimveebedrijven die zich in een straal van 10 kilometer bevinden, geldt nu een vervoersverbod.

De grote uitbraak laat opnieuw zien dat het ondanks het ruimen van dieren en preventieve maatregelen zoals vervoersverboden en een ophok- en afschermplicht niet lukt om verspreiding van het virus te stoppen. In een jaar tijd werden al bijna 6 miljoen vogels afgemaakt, waarmee de huidige vogelgriepepidemie nu al de dodelijkste is sinds 2003, toen ruim 30 miljoen dieren moesten worden geruimd.

Sinds oktober vorig jaar is de zeer besmettelijke H5N1-variant van het virus al opgedoken op zeker 98 locaties. In totaal werden 4,4 miljoen dieren geruimd op besmette locaties, en nog eens 1,1 miljoen dieren werden preventief afgemaakt. Het aantal ruimingen ligt waarschijnlijk nog hoger, aangezien hobbybedrijven met minder dan vijftig dieren niet worden meegerekend in de cijfers van de NVWA.

Uitzonderlijk lang

Het is uitzonderlijk dat vogelgriep zo’n lange tijd blijft rondgaan. Eerdere uitbraken waren veelal seizoensgebonden. Vooral in de winter ging het virus rond, waarna de ziekte weer uit Nederland verdween. Dit jaar is de vogelgriep eigenlijk nooit weggeweest; ook in de zomer kwamen er nieuwe uitbraken bij.

Met de winterperiode voor de deur, waarin het virus normaal gesproken sneller rondgaat, lijkt het einde van de huidige epidemie zeker niet in zicht. De uitbraken volgden elkaar de afgelopen tijd bovendien snel op en ook het aantal getroffen dieren neemt steeds verder toe. De grootste ruiming tot nu toe vond nog maar kort geleden plaats, in september, toen er op een pluimveebedrijf in Drenthe 200 duizend dieren werden afgemaakt.

Vanwege het hoge aantal besmettingen geldt sinds 5 oktober een ophok- en afschermplicht voor pluimveebedrijven in het hele land. Ook houders van andere vogelsoorten, onder wie hobbyisten, moeten hun dieren preventief afschermen. Minister Piet Adema van Landbouw wil de komende tijd kijken welke aanvullende maatregelen er kunnen worden getroffen. In een Kamerbrief noemt hij de huidige situatie ‘niet houdbaar’: ‘niet voor de dieren, niet voor de pluimveehouders, niet voor de maatschappij’.

Geen duurzame oplossing

Onder meer dierenwelzijnsorganisaties hameren er al langer op dat het ruimen van dieren geen duurzame oplossing biedt. Ook hekelen ze het feit dat er een groot aantal gezonde dieren preventief wordt afgemaakt. De huidige epidemie laat volgens hen zien dat je het virus op die manier niet kunt tegenhouden en dat enkel een vaccin voor pluimvee een duurzame oplossing biedt. Zo’n vaccin is momenteel nog in ontwikkeling. Minister Adema wil proberen het vaccinatietraject te versnellen.

Nederland is overigens niet het enige land waar de vogelgriep onophoudelijk toeslaat. De Europese gezondheidsdienst ECDC noemde de huidige epidemie de ergste die ooit is waargenomen in Europa. Inmiddels heeft het virus zich over 37 Europese landen verspreid.