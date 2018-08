Grootste Russische militaire oefening sinds 1981 is boodschap aan het Westen: gemoderniseerd leger staat niet alleen

Helikopters nemen deel aan de gezamenlijke Russische-WitRussische militaire oefening in 2017. Foto afp

De oefening Vostok-2018 (Oosten-2018) begint op 11 september in het oosten van Rusland en omvat 300 duizend militairen, 36 duizend tanks en andere voertuigen en duizend helikopters. Minister van Defensie Sergej Sjojgoe zei dinsdag dat de Russische luchtmacht en de vloten in de Stille Oceaan en de Noordelijke IJszee ook meedoen.

Daarmee wordt Vostok-2018 de omvangrijkste oefening sinds Zapad-1981 (Westen-1981), waarin het Rode Leger van de Sovjet-Unie een aanval op de Navo simuleerde. Het vijfdaagse machtsvertoon van volgende maand is eveneens een boodschap aan het Westen: het gemoderniseerde Russische leger staat er niet alleen voor, ondanks vergeldingsmaatregelen van het Westen sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014.

Bondgenoten

De oefening moet tonen dat China Ruslands grote militaire bondgenoot is. Het Chinese leger stuurt volgende maand 3.200 militairen, 900 tanks en 30 helikopters en vliegtuigen naar Rusland. Het derde land dat deelneemt, Mongolië, vaardigt een kleinere delegatie af.

China’s deelname bewijst ‘verbreding van activiteiten op alle terreinen’ tussen China en Rusland, zei president Poetins woordvoerder Dmitri Peskov dinsdag. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, zei tijdens een bezoek aan Moskou eerder deze maand dat de relaties met Rusland ‘op het beste niveau ooit’ zijn. Beide landen liggen in de clinch met de Navo en de Amerikaanse regering van Trump en proberen te tonen dat ze het Westen niet nodig hebben.

Japan

De deelname van het Chinese leger is ook een boodschap aan de Japanse premier Shinzo Abe, die op de eerste dag van Vostok-2018 in Rusland aankomt voor een bezoek aan een economisch forum in Vladivostok, in dezelfde regio als het oefenterrein van de Chinese en Russische legers. Abe hoopt met Poetin een oplossing te vinden voor de Koerilen, een eilandengroep waarover Moskou en Tokio sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog een territoriaal conflict hebben.

Vanwege het conflict hebben de twee landen na de oorlog geen vredesverdrag getekend, maar er lijkt weinig progressie te zitten in het vernauwen van de banden. Een Russische militaire oefening met China, de aartsvijand van Japan, zal premier Abe niet het gevoel geven dat president Poetin nu welwillender is.

Omvangrijker

De Russische oefening in het oosten is niet geheel nieuw. Het Russische leger voert sinds 1999 jaarlijks oefeningen uit, telkens in een ander deel van het land. Die zijn de afgelopen jaren steeds omvangrijker en geavanceerder geworden na een grootschalige modernisatie van het leger, besteld door Poetin.

De scenario’s van de oefeningen laten doorgaans geen enkele twijfel over wie de vijand is. Tijdens Zapad-2017 (Westen-2017), een minder omvangrijke oefening van Rusland en Wit-Rusland vorig jaar, kregen Russische militairen de opdracht om een deel van Wit-Rusland te bevrijden van ‘pro-westerse separatisten’ die bewapend werden door het Westen. Het script van de oefening van volgende maand is nog niet bekend.

De Navo overweegt de oefening te monitoren, verklaarde het militaire bondgenootschap dinsdag. Rusland heeft militaire attachés van de Navo in Moskou uitgenodigd om het militaire spektakel bij te wonen.