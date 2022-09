Grootste renteverhoging ECB sinds invoering euro moet torenhoge inflatie beteugelen

Het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt am Main. Beeld ANP

In de strijd met de torenhoge inflatie verhoogt de Europese Centrale Bank de rente met 0,75 procentpunt. Dat heeft de ECB donderdagmiddag bekendgemaakt in Frankfurt. Het is de grootste renteverhoging sinds de invoering van de euro twintig jaar geleden en pas de tweede sinds 2011.

In juli was er al een rentestap van 0,5 procentpunt. Dat de ECB de rente verder zou verhogen, was al duidelijk. Het was alleen nog de vraag met hoeveel, 0,5 procentpunt of 0,75. Op laatstgenoemde, stevige verhoging was onder anderen aangedrongen door Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank en zijn collega Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank. Dit nadat de inflatie in Europa in augustus bleek te zijn gestegen tot het recordniveau van 9,1 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In Nederland waren de prijzen zelfs 12 procent hoger. Daardoor staat de koopkracht van huishoudens onder zware druk. Dat kan schadelijk uitpakken voor de economie, omdat consumenten minder gaan uitgeven.

De ECB dacht lang dat de hoge inflatie tijdelijk was, maar moest daarop terugkomen. Inmiddels is niet alleen energie veel duurder dan een jaar geleden, maar stijgen bijvoorbeeld ook de voedingsprijzen in rap tempo. Daardoor zit de centrale bank nu in de lastige spagaat om de sterke prijsstijgingen onder controle te krijgen, zonder een diepe recessie te veroorzaken. Steeds meer economen gaan ervan uit dat de eurozone in een recessie zal belanden.

Amerikanen gingen de ECB voor

De ECB stond onder zware druk om stevige maatregelen te nemen. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft de rente al drie keer verhoogd, tot inmiddels 2,5 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell zei twee weken geleden dat de renteverhogingen ‘gezinnen en bedrijven nog even pijn zullen doen’, maar dat in het verleden is gebleken dat uitstel van maatregelen de zaak alleen maar erger maakt. Daarom wil Powell doorgaan ‘until the job is done’.

Volgens Geld.nl zal de nieuwe verhoging door de ECB weinig veranderen aan de Nederlandse spaarrenten. In elk geval bij de drie grote Nederlandse banken ING, ABN Amro en Rabobank blijft die voorlopig nagenoeg 0 procent, aldus de financiële site. De hypotheekrente is de afgelopen tijd al opgelopen. Volgens de Rabobank nadert de Nederlandse economie een kantelpunt. Na de sterke groeicijfers van begin dit jaar leidt de aanhoudende hoge inflatie ertoe dat onze economie waarschijnlijk eind 2022 en begin 2023 krimpt, aldus de bank donderdag in een kwartaalstudie.

Rabobank verwacht dat de economische groei over het hele jaar nog zal uitkomen op 4,7 procent, maar dat die volgend jaar zal teruglopen naar een groei van 0,2 procent. Dit komt dan vooral door ‘de historische koopkrachtdaling’. Ook het sectorbeeld noemt de bank uitdagend. ‘Ondernemers moeten scherpe keuzen maken: de hogere kosten doorberekenen, interen op marges, of afschalen’, aldus de economen en sectorspecialisten van de bank.