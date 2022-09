Grootste renteverhoging ECB sinds invoering euro, maar de inflatie blijft nog wel even hoog

Het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt am Main. Beeld ANP

In de strijd tegen de torenhoge inflatie verhoogt de Europese Centrale Bank de rente met 0,75 procentpunt. Dat heeft de ECB donderdagmiddag bekendgemaakt in Frankfurt. Het is de grootste renteverhoging sinds de invoering van de euro twintig jaar geleden en pas de tweede sinds 2011.

In juli was er al een rentestap van 0,5 procentpunt. Dat de ECB de rente verder zou verhogen, was al duidelijk. Het was alleen nog de vraag met hoeveel: 0,5 procentpunt of 0,75. Op laatstgenoemde, stevige verhoging was onder anderen aangedrongen door Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank en zijn collega Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank. Dit nadat de inflatie in Europa in augustus was opgelopen tot het recordniveau van 9,1 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In Nederland waren de prijzen zelfs 12 procent hoger. Daardoor staat de koopkracht van huishoudens onder zware druk. Dat kan schadelijk uitpakken voor de economie, omdat consumenten minder zullen gaan uitgeven.

ECB-voorzitter Christine Lagarde kondigde donderdag in een toelichting alvast nieuwe renteverhogingen aan. Volgens Lagarde is de inflatie ‘veel te hoog’ en zal dat ‘langere tijd’ zo blijven. De ECB gaat nu uit van 8,1 procent inflatie dit jaar, 5,5 procent volgend jaar en 2,3 procent pas in 2024. Dat laatste percentage nadert de doelstelling van de ECB van 2 procent inflatie. Vermogensbeheerder State Street denkt dat de ECB de rente in oktober nog eens met een half procentpunt gaat verhogen en in december met een kwart. De rente, die lange tijd negatief was, zou dan eind dit jaar 1,5 procent bedragen.

Volgens de Tilburgse hoogleraar bankwezen en financiering Harald Benink is het goed dat Lagarde nu het signaal heeft gegeven dat de hoge inflatie wordt aangepakt, om een loon-prijsspiraal te voorkomen. Ook is het ‘realistisch’ dat ze liet weten dat escalaties als het dichtdraaien van de gaskraan door de Russische president Poetin zich deels al voordoen, zonder dat de ECB daar veel aan kan doen.

Opvallend noemt Benink het dat Italië niet aan bod kwam. Daar zijn op zondag 25 september verkiezingen, en in de peilingen gaat populistisch rechts aan kop. Mochten die peilingen uitkomen, en mocht de nieuwe regering willen heronderhandelen over de voorwaarden voor steun uit het coronaherstelfonds, dan kan dat leiden tot een vertrouwenscrisis die het ECB-beleid van verdere renteverhogingen in de nabije toekomst kan ondermijnen, aldus de hoogleraar.

De ECB dacht lang dat de hoge inflatie tijdelijk was, maar moest daarvan terugkomen. Niet alleen is energie veel duurder dan een jaar geleden, ook stijgen bijvoorbeeld de voedselprijzen snel. Daardoor zit de centrale bank in een lastige spagaat: ze wil de sterke prijsstijgingen onder controle krijgen, maar zonder een diepe recessie te veroorzaken. Lagarde ontkende donderdag dat de ECB achter de ontwikkelingen aan hobbelt. ‘We zijn al sinds december bezig aan een reis naar normalisatie van het monetaire beleid.’ Steeds meer economen gaan ervan uit dat de eurozone in een recessie zal belanden. De ECB verwacht nu 3,1 procent groei dit jaar, 0,9 procent volgend jaar en 1,9 procent in 2024.

Amerikanen gingen de ECB voor

De ECB stond onder zware druk om stevige maatregelen te nemen. De Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft de rente al drie keer verhoogd, tot inmiddels 2,5 procent. Fed-voorzitter Jerome Powell zei twee weken geleden dat de renteverhogingen ‘gezinnen en bedrijven nog even pijn zullen doen’, maar dat in het verleden is gebleken dat uitstel van maatregelen de zaak alleen maar erger maakt. Daarom wil Powell doorgaan ‘until the job is done’. De stevige rentestap van de ECB was ook nodig omdat de euro al een tijdje aan het dalen is ten opzichte van de dollar.

De Groningse hoogleraar monetair beleid Jakob de Haan is ‘blij’ met de renteverhoging met driekwart procentpunt. ‘Je moet duidelijk maken dat je de hoge inflatie serieus aan gaat pakken, anders gaan burgers denken dat er niets aan wordt gedaan.’ De manier waarop vond De Haan minder overtuigend. ‘Al snel ging het over de normalisatie van monetair beleid. Ik weet wel wat ze daarmee bedoelt, maar mensen die kampen met hun dure boodschappen haken dan al af. Heel jammer. De ECB móét duidelijk maken voor wie ze dit doet: voor de Europese burgers die in grote problemen dreigen te komen.’