Grootste protesten in jaren in Jordanië tegen hervorming belastingstelsel

In Jordanië hebben duizenden mensen voor de derde achtereenvolgende dag gedemonstreerd tegen een hervorming van het belastingstelsel en geplande prijsverhogingen. Het zijn de grootste protesten in het land in jaren. Mensen gingen in de hoofdstad Amman, maar ook in verschillende provinciesteden de straat op.