Grootste marineschip Iran gezonken, oorzaak brand nog onduidelijk

Het is het tweede Iraanse schip dat in twee maanden tijd in problemen komt. In april raakte een vrachtschip van de Revolutionaire Garde, de Saviz, beschadigd in de Rode Zee. Israël liet toen de VS weten, zo meldde de New York Times, dat het verantwoordelijk was geweest voor het saboteren van het schip met een mijn. Iran en Israël zijn aartsvijanden van elkaar.

De Israëlische actie maakte deel uit van een ‘schaduwoorlog’ die Jeruzalem sinds 2019 voert tegen schepen van Iran. Teheran op zijn beurt heeft de afgelopen tijd uit vergelding diverse Israëlische vrachtschepen aangevallen. De regering van premier Netanyahu, die al jaren waarschuwt voor de groeiende militaire macht van Iran, wilde woensdag niet reageren op vragen over het vergaan van de Kharg.

Het meer dan 200 meter lange bevoorradingsschip, dat in het Verenigd Koninkrijk werd gebouwd, zonk naar de zeebodem bij Iraanse havenstad Jask. Volgens de marine brak de brand dinsdag uit in de machinekamer, waarna het vuur zich snel verspreidde over het schip.

Bemanningsleden probeerden de brand onder controle te krijgen, met hulp van andere schepen. Na twintig uur werd echter de strijd opgegeven omdat de Kharg niet meer te redden was, zo meldt het Iraanse Press TV, dat gefinancierd wordt door Teheran.

Seeing lots of speculation about the sinking of #Iran's Navy's IRIS Kharg. Would caution Iran has a history of naval disasters--the sinking of the Damavand in 2018 and a Noor anti-ship missile hitting the Konarak in 2020 are only two recent examples. 1/3https://t.co/CPdDsSK1dM — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) 2 juni 2021

Verouderd

Op foto’s van het gebied is een enorme rookpluim in de zee te zien. De Kharg, genoemd naar het gelijknamige Iraanse eiland, was al sinds begin jaren tachtig operationeel. Het was een van de twee grote bevoorradingsschepen van de marine.

Behalve voor het bevoorraden van de oorlogsschepen, werd de Kharg volgens Iran ook gebruikt voor trainingen. De schepen van de Iraanse marine zijn sterk verouderd. Door de internationale sancties heeft Teheran al decennialang moeite om de krijgsmacht te moderniseren.

Israël zweeg in april ook in het openbaar over de sabotage van de Saviz. Volgens de Revolutionaire Garde werd het vrachtschip, dat zich toen voor de kust van Djibouti bevond, getroffen door een mijn die aan de boeg was bevestigd. De schade was volgens Teheran slechts licht.

Jeruzalem liet de regering-Biden toen weten, aldus een Amerikaanse functionaris, dat de sabotage een vergelding was. Twee maanden eerder, in februari, had Netanyahu Teheran ervan beschuldigd achter een explosie te zitten op een vrachtschip, eigendom van een Israëlisch bedrijf, in de Perzische Golf.