Grootste Israëlische defensiedeal ooit helpt Duitsland aan nog betere luchtafweer tegen Russische raketten

De Israëlische premier Netanyahu (rechts) en de Amerikaanse ambassadeur in Israël David Friedman (links) kijken in 2019 naar de lancering van een Arrow 3-raket. Het is een Amerikaans-Israëlische luchtafweersysteem. Beeld AP

De Arrow 3 is een van de meest geavanceerde onderdelen van de Israëlische luchtafweer, die internationaal hoog staat aangeschreven. Het systeem is bedoeld om projectielen op grote afstand te onderscheppen. De Arrow 3, met een maximaal bereik van ruim 2.000 kilometer, is zelfs in staat om ballistische raketten te treffen wanneer die zich buiten de atmosfeer bevinden.

Naar verwachting zullen de parlementen van Duitsland en Israël de deal op korte termijn goedkeuren, waarna de verkoop definitief wordt. In juni ging de Duitse Bondsdag al akkoord met een eerste aanbetaling van een half miljard euro. De levering van het wapensysteem moet in 2025 voltooid zijn, waarna het in 2030 volledig gebruiksklaar is.

Duitsland heeft al geruime tijd interesse in het Israëlische systeem. Kort na het begin van de Russische invasie van Oekraïne kondigde bondskanselier Olaf Scholz een defensie-investering van 100 miljard euro aan. Een reorganisatie van de Duitse luchtafweer is daarvan een belangrijk onderdeel.

Berlijn ziet de Arrow 3 als een aanvulling op de twee luchtafweersystemen waarover het Duitse leger op dit moment beschikt. Het gaat om de Amerikaanse Patriot en het Iris-T-systeem van de Duitse wapenfabrikant Diehl.

Drie systemen

Met een combinatie van die drie luchtafweersystemen wil Duitsland zich onder meer verdedigen tegen de dreiging uit de Russische exclave Kaliningrad. Daar heeft Rusland, op slechts een paar honderd kilometer van Berlijn, raketten gestationeerd die met nucleaire of biologische lading kunnen worden uitgerust.

Vanaf Kaliningrad kunnen die raketten Duitsland binnen enkele minuten bereiken. Het is zaak om raketten met een nucleaire of biologische lading zo vroeg mogelijk te onderscheppen. Systemen als de Patriot en Iris-T zijn daartoe door hun kortere bereik niet in staat.

Door de komst van de Arrow 3 gaat de Duitse luchtverdediging uit drie onderdelen bestaan die elkaar goed aanvullen. Het Israëlische systeem is verantwoordelijk voor het onderscheppen van projectielen op (zeer) grote afstand, de Patriots nemen de middellange tot lange afstand voor hun rekening. Voor afstanden van 40 kilometer en korter is er het Duitse Iris-T-systeem.

Dit laatste wordt ook in Oekraïne gebruikt. Vorig jaar oktober stelde Duitsland enkele Iris-T’s ter beschikking aan Kyiv. Donderdag maakte de Duitse regering de levering van nog eens twee Iris-T-systemen aan Oekraïne bekend.

In tegenstelling tot Duitsland levert Israël geen wapens aan Oekraïne. Israël neemt een afwachtende houding aan ten aanzien van de Russische invasie van Oekraïne en doet niet mee aan de internationale sancties tegen Rusland. Met wapens leveren aan westerse bondgenoten die niet direct in conflict zijn met Rusland heeft Israël minder moeite.

Europees raketschild

De Duitse aankoop van geavanceerde luchtverdediging past binnen het ‘European Sky Shield Initiative’, dat bondskanselier Scholz vorig jaar aankondigde. Het initiatief moet leiden tot een gezamenlijke Europese luchtverdediging. Meer dan vijftien Europese landen, waaronder Nederland, sloten zich bij het project aan.

Grote Europese landen als Frankrijk, Italië en Polen doen echter niet mee aan het Duitse plan. Met name Frankrijk vindt dat Duitsland te veel leunt op buitenlandse wapensystemen, zoals de Israëlische Arrow 3. Ook de keuze voor Amerikaanse Patriot-systemen boven de Frans-Italiaanse Samp-T, die een vergelijkbaar gebruik en bereik heeft, leidde in Parijs en Rome tot gefronste wenkbrauwen.