Grootste islamitische begraafplaats van West-Europa in Drenthe stap dichterbij na benefietactie

Een impressie van hoe de nieuwe begraafplaats in Zuidlaren eruit zou komen te zien. Beeld www.bibin.nl

Voor de aankoop van het beoogde stuk grond is 410 duizend euro nodig. Dit weekend werd in Utrecht nog eens 40 duizend euro opgehaald, bericht Dagblad van het Noorden. De teller staat nu volgens initiatiefnemer de stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN) op 203 duizend euro en 58 gram goud.

Het was een groot succes, zegt BIBIN-voorzitter Hamed Amrino. ‘Aanvankelijk liepen we er tegenaan dat instanties en moskeeën terughoudend waren: is het wel vertrouwd? Dit weekend hebben we gevoeld dat er heel veel steun is. Verschillende moskeeën in het hele land gaan nog inzamelingsacties houden.’

Stichting BIBIN streeft naar zelfstandige, uitsluitend islamitische begraafplaatsen, ‘van moslims en voorbehouden aan moslims’. ‘Net zoals christenen een christelijke begraafplaats hebben en Joden een Joodse’, zegt Amrino. Moslims worden er op islamitische wijze begraven. Dat kost 3.000 euro, inclusief kist en grafsteen.

De plannen in Zuidlaren bestaan al sinds 2017. Het is niet dat BIBIN specifiek het Drentse dorp op het oog had. ‘Er is daar maar een kleine moslimgemeenschap’, zegt voorzitter Amrino. ‘Maar de grondeigenaar van de bestaande begraafplaats belde me: ik heb een mooie plek voor jullie. En wij streven naar landelijke dekking.’

Planologisch zijn er geen bezwaren, liet het college van B en W van de gemeente Tynaarlo eerder al weten. Na overname van de locatie van de huidige particuliere begraafplaats Lit de Fenix moet er plek komen voor 1.400 islamitische graven. ‘Heel sober, geen minaretten ofzo’, zegt Amrino.

‘Tuin van het paradijs’

Riyad Al Jannah, ‘de tuin van het paradijs’, zoals de begraafplaats moet gaan heten, zou niet de eerste uitsluitend islamitische begraafplaats in Nederland worden; Almere heeft er al eentje. Ook in Utrecht zijn er plannen. Op tientallen andere ‘reguliere’ begraafplaatsen zijn wel islamitische graven. Die graven kennen een ‘eeuwige grafrust’ – de graven mogen van het islamitisch geloof niet worden geruimd. Al moet daar op de niet-islamitische begraafplaatsen dan het grafrecht steeds voor verlengd worden.

Nederland telt volgens het CBS 850 duizend moslims. Volgens stichting Bibin is er toenemende vraag naar de mogelijkheid van islamitische begraven in Nederland. ‘Steeds meer Nederlandse moslims voelen zich met Nederland verbonden. Dan is het toch ook logisch dat je in Nederland begraven wilt worden’, zegt Amrino.

Hij schat dat 95 procent van de Nederlandse moslims momenteel nog in het buitenland begraven wordt. ‘Maar daarvan zou eenderde liever in Nederland begraven worden.’ Oudere moslims worden vaak nog in het land van herkomst begraven. ‘Maar ons geloof zegt: daar waar je overlijdt, moet je begraven worden. Tot die tijd lijd je. En repatriëren kan wel anderhalve week duren.’ Vluchtelingen kunnen bovendien niet terug naar hun land, zegt Amrino, en bekeerlingen hebben die optie ook niet.

De stichting heeft tot 1 juli van dit jaar de tijd om de financiering rond te krijgen. BIBIN-voorzitter Amrino is ervan overtuigd dat het gaat lukken. ‘Ook na gisteren blijven de donaties binnenstromen.’ Al heeft de stichting daarbij een harde voorwaarde: alle bijdragen zijn welkom, zo lang er maar geen geld uit het buitenland bij zit.

‘We weten niet waar dat geld vandaan komt’, zegt Amrino. ‘Je krijgt er alleen maar argwaan van. En vaak willen schenkers een vinger in de pap. Dat willen we absoluut niet. Als we daar voor open stonden, hadden we nu al wel vijf begraafplaatsen kunnen kopen.’