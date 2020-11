Grootste ijsschots ter wereld op ramkoers met Zuidpool-eilandje, hongerdood dreigt voor jonge pinguïns en zeeleeuwen

De westelijke kant van moederijsberg A68. Beeld Getty Images

In 2017 brak een stuk ijs ter grootte van de provincie Gelderland los van het Larsen-ijsplateau op Antarctica. Op drift in de poolzee baarde deze A68 de afgelopen drie jaar verschillende kleinere ijsbergen. Volgens de nieuwste satellietbeelden dreigt de moederijsberg nu vast te lopen op de kust van het Britse overzeese gebied Zuid-Georgia.

Misschien verandert de stroming de koers van de ijsberg nog en smelt die langzaam weg in open zee, maar de kans is groot dat hij terechtkomt bij Zuid Georgia. Het eiland is een soort landingszone voor losgebroken ijsbergen geworden, wat grote gevolgen heeft voor de dieren in het gebied. De ijsberg blokkeert de toegang naar zee voor pinguïns en zeeleeuwen in het gebied, die daardoor minder gemakkelijk kunnen jagen. Ook het onderwaterleven wordt ernstig verstoord als de ijsberg in het ondiepere water voor de kust van het eiland vastloopt.

Als de gigantische ijsberg in Georgia strandt, duurt het naar schatting tien jaar voor het stuk ijs is gesmolten. A68a is een gigant van honderden miljarden tonnen zwaar en een forse oppervlakte, maar de ijsberg heeft met 200 meter niet veel diepgang. Daardoor kan hij de kust van het Zuidpool-eilandje heel dicht naderen voordat hij vastloopt.

Na het stranden van ijsberg A38 in 2004 werden grote aantallen dode jonge pinguïns en zeeleeuwen op de stranden van Georgia gevonden. Volgens biologen moesten hun ouders een lange omweg maken om hun jachtgebieden in zee te bereiken. Daardoor bereikte het voedsel de jongen niet op tijd, die vervolgens omkwamen van de honger. Ook voor de plaatselijke visserij is zo’n vastgelopen ijsberg rampzalig.