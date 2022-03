Grootste deel van de wereld doet niets tegen Rusland, maar ook het Westen kan nog veel doen

Containers in de haven van Rotterdam. Een deel van de containers met bestemming Rusland staan vast in de terminals. Beeld ANP

Buiten Europa en het Noord-Amerikaanse continent zijn Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Taiwan en Zuid-Korea de enige landen die zich achter strafmaatregelen tegen Rusland hebben geschaard. Australië is hiervan het enige land dat Oekraïne met wapenleveranties steunt.

Rusland kan zodoende met het gros van de wereld vrij blijven handelen. Daartoe behoort ook China, dat als grootste afnemer de bestemming is van 10 procent van de Russische export. Ook de op een na grootste importeur uit Rusland, Turkije (6 procent), treft nog geen economische strafmaatregelen. Wel leveren de Turken wapens aan Oekraïne, met name drones. Ankara is dus in dit conflict de enige wapenleverancier die niet ook sancties oplegt.

Westerse diplomaten proberen andere landen tot strafmaatregelen te bewegen, maar er zijn meer mogelijkheden om de Russische president Poetin de duimschroeven aan te draaien. De bondgenoten hebben op dit gebied – ondanks nieuwe aankondigingen van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – nog niet alles uit de kast gehaald. Zo zijn de VS de enigen met importrestricties op luxegoederen. Ook Russisch gas, olie en metaal zijn nog op veel plaatsen welkom.

Export van luxegoederen en technologie naar Rusland is wel door de meeste landen aan banden gelegd, net als de mogelijkheid voor Rusland om leningen af te sluiten. Ook hebben de meeste westerse landen de Russische banken afgesloten van het betalingssysteem Swift. Volgens sanctiedatabase Castellum.ai zijn de VS het land met de meest uiteenlopende sancties. Met 1.244 strafmaatregelen tot donderdag voeren zij de lijst aan in absolute aantallen.