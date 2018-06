Grootste deel Turks-Nederlandse stemmers bracht stem uit op Erdogan

In Rotterdam hebben honderden Turkse Nederlanders feestgevierd nadat de verkiezingsoverwinning van Erdogan bekend was gemaakt. Ze verzamelden zich in het centrum en reden met toeterende auto’s en Turkse vlaggen door de stad. De politie zette een aantal straten rond het Turkse consulaat af. Ook in Amsterdam en Deventer vierden mensen feest.

Turkse Nederlands konden vorige week hun stem uitbrengen in Amsterdam, Den Haag en Deventer. In totaal waren er 260.264 Turken in Nederland stemgerechtigd. Volgens de website van de krant Hürriyet heeft 45,8 procent van hen zijn stem uitgebracht.

Erdogan, hup! Hier in Rotterdam zijn de uitslagen van de verkiezingen wel duidelijk #Erdogan #TurkeyElection pic.twitter.com/YXKYlsN23Y Cees de Boer

Bij de parlementsverkiezingen kreeg de AK-partij 62 procent van de stemmen die in Nederland zijn uitgebracht, meldt staatspersbureau Anadolu.

Het percentage mensen dat hier voor Erdogan stemde, ligt fors hoger dan in Turkije zelf: daar haalde de president met 53 procent een krappe meerderheid. Omdat hij meer dan 50 procent van de stemmen heeft gekregen, is er geen tweede ronde nodig.

Omstreden referendum

De vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen vloeien voort uit een omstreden referendum van vorig jaar over de invoering van een presidentiële republiek. Daarin verdwijnt de functie van premier en kan het staatshoofd per decreet regeren. Hierbij stemde een kleine 71 procent van de Nederlandse stemgerechtigden voor een omschakeling naar dit systeem.

In Turkije gingen de kiezers zondag 24 juni naar de stembus – de grote Turkse gemeenschappen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland stemden eerder.