Grootste daling CO2-uitstoot door Nederlandse industrie in 15 jaar

Chemische fabrieken bij Chemelot in Geleen met daarvoor de snelweg A2. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Hoewel de daling van de uitstoot met 8,3 procent in principe goed nieuws is voor de klimaatdoelen die Nederland nastreeft, kan de vlag nog niet uit. De daling is immers ‘zeer waarschijnlijk’ geen gevolg van verduurzaming, zegt de directeur-bestuurder van de NEa, Mark Bressers. Of deze daling ook op de lange termijn aanhoudt, valt volgens hem nog te bezien.

Gekeken naar alle bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem stelde de NEa eveneens een forse daling vast. Deze 330 bedrijven zijn volgens de organisatie verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de CO 2 -uitstoot in Nederland. Hun gezamenlijke emissies bedroegen vorig jaar 68,5 miljoen ton, ongeveer 7,6 procent minder dan het jaar ervoor. Vergeleken met voor de coronacrisis was de daling zelfs eenvijfde.

Vooral chemische fabrieken als Dow Chemical en kunstmestfabrikant Yara, die allebei gevestigd zijn in de buurt van Terneuzen, zagen hun emissie fors zakken. Hetzelfde geldt voor Chemelot uit Geleen. De uitstoot van deze bedrijven daalden met ruim 10 procent.

Kolen

Dat de uitstoot van de vier Nederlandse kolencentrales niet gedaald is, is weinig verrassend. Eigenlijk zouden zij in 2022 maximaal 35 procent van hun capaciteit mogen benutten, maar omdat Rusland de gaskraan dichtdraaide, schrapte het kabinet die productiebeperking. De CO 2 -uitstoot van de kolencentrales bleef daardoor in 2022 ongeveer gelijk (11,7 miljoen ton).

De nieuwe cijfers passen in het beeld dat het CBS en het RIVM vorige maand schetsten. De totale Nederlandse uitstoot van CO 2 daalde vorig jaar met ruim 8 procent. Ook die instanties schreven de daling toe aan de hoge gasprijs, die veel sectoren ertoe aanzette hun bedrijfsproces aan te passen.