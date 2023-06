Grootste cao van Nederland op de schop: 10 procent erbij voor medewerkers in de ouderenzorg

Zorgmedewerkers demonstreren op 25 mei 2023 voor salarisverhoging, een hogere reiskostenvergoeding en meer maatregelen tegen werkdruk. Beeld ANP

Dat zijn de bonden en de werkgevers in de ouderenzorg na lange cao-onderhandelingen overeengekomen. De cao geldt voor 450 duizend werknemers en is daarmee de grootste collectieve arbeidsovereenkomst van Nederland.

De nieuwe afspraken zijn het gevolg van het openbreken van de huidige cao. Die liep tot eind van dit jaar, maar de afspraken waren gemaakt voordat de inflatie een recordhoogte bereikte. Veel medewerkers in de ouderenzorg kwamen daardoor in de financiële problemen, want zij hebben vaak kleine contractjes en verdienen tot 7,5 procent minder dan leeftijdsgenoten met een vergelijkbaar opleidingsniveau.

Over de auteur

Michiel van der Geest is de zorgverslaggever van de Volkskrant en verdiept zich in alle vormen van zorg: van ziekenhuizen tot huisartsen, van gehandicaptenzorg tot Big Pharma, van gezondheidsverschillen tot valgevaar.

In de nieuwe afspraken krijgen de medewerkers er vanaf 1 oktober van dit jaar 5 procent bij, waarbij voor de laagste schalen geldt dat zij er minimaal 125 euro op vooruitgaan. In maart en oktober 2024 volgen dan stappen van 2,5 procent, waarbij een minimale loonsverhoging van 75 euro geldt. Volgens vakbond FNV betekent dit dat de slechtst betaalde medewerkers er 14 procent op vooruitgaan.

Ook de reiskostenvergoeding gaat omhoog: van 10 cent nu, tot 17 cent straks. Daarnaast valt ook de onregelmatigheidstoeslag gunstiger uit voor de werknemer. Die kent geen plafond meer voor hogere schalen, maar wordt een vast percentage van het loon.

Loonkloof

Om de inzet van zzp’ers in de zorg te temperen, krijgen medewerkers in vaste dienst straks het eerste recht om roostervoorkeuren door te geven. Het is de bedoeling dat alleen voor de diensten die daarna nog openstaan, zzp’ers worden ingezet. Dat moet voorkomen dat de vaste medewerkers blijven opdraaien voor zware nachtdiensten, of onpopulaire diensten op feestdagen. Deze maatregel moet de werkdruk voor zorgmedewerkers verlagen.

Werkgeversorganisatie Actiz is maar gematigd tevreden met de afspraken. De branchevereniging stelt op de website dat aan de eisen van de werknemers slechts deels tegemoet wordt gekomen. Liever, zo zegt Actiz, had het de loonkloof van van 7,5 procent opgeheven door nog hogere salarissen te bieden. Maar: ‘Die loonkloof kunnen werkgevers niet uit eigen portemonnee betalen: daarvoor moeten financiers van de zorg over de brug komen met extra middelen.’ Oftewel: de politiek moet de buidel trekken.

Zorgorganisaties in de ouderenzorg waarschuwen de laatste tijd vaker dat zij in de financiële problemen terecht dreigen te komen. Niet alleen stijgen de loonkosten en andere kosten door inflatie, ook daalt volgend jaar de bijdrage die zij krijgen voor hun vastgoed met 7 procent, en zijn zij in onderhandeling met hun financiers over de tarieven voor volgend jaar.

27 ouderenzorgorganisaties uit het noorden van het land schreven hierom onlangs een brandbrief aan de minister. Door de stapeling van bezuinigingen en gestegen kosten vrezen zij volgend jaar gezamenlijk 100 miljoen euro tekort te komen.