Grootste cao-stijging in 12 jaar ondanks coronacrisis

Werknemers van vrachtwagenfabrikant DAF leggen 24 uur het werk neer. Met de staking willen ze een betere cao afdwingen. Beeld ANP

De forse stijging blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd. De laatste keer dat de cao-lonen zo in de lift zaten was in 2008, toen de toename 3,3 procent was. De stijging is opvallend: door de coronacrisis kwam de economie vorig jaar tot stilstand. Op het voorlopige hoogtepunt van de crisis waren 140 duizend werkgevers voor het uitbetalen van de loonkosten (deels) afhankelijk van de overheid.

Volgens het CBS is de stijging te verklaren doordat voor bijna driekwart van de cao’s voor de pandemie al een akkoord was afgesloten over heel 2020. Tijdens de coronacrisis kwamen veel cao-onderhandelingen stil te liggen of bleef een akkoord uit. Toen de onderhandelingen in november en december werden hervat, was er al een neerwaartse trend ingezet. Uiteindelijk werden er ongeveer honderd minder cao’s afgesloten dan een jaar eerder.

Voor komend jaar raamt het Centraal Planbureau de cao-stijging op een luttele 1,4 procent. Die valt vrijwel weg te strepen tegen de prijzen die komend jaar naar verwachting met 1,4 procent zullen stijgen. Wel zullen de meeste Nederlanders als gevolg van lagere inkomstenbelasting en hogere heffingskortingen er enkele tientjes extra per maand bij krijgen op hun salarisstrookje, becijferde salarisverwerker ADP maandag. Voorwaarde daarbij is uiteraard wel dat ze hun baan niet verliezen of loon moeten inleveren.