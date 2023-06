Grootste buitenlandse investering ooit in Duitsland moet Europa helpen met chipambitie

Intel-topman Pat Gelsinger en bondskanselier Olaf Scholz (beiden op de achtergrond) schudden elkaar de hand. Op de voorgrond doen Scholz' naaste medewerker Jörg Kukies (links) en vicetopman Keyvan Esfarjani (rechts) hetzelfde. Beeld ANP / EPA

Volgens bondskanselier Olaf Scholz gaat het om de grootste buitenlandse investering ooit in Duitsland. De fabriek in Magdeburg, op twee uur rijden ten zuidoosten van Berlijn, moet heel Europa helpen de ambitie waar te maken om voor hoogwaardige chips minder afhankelijk te worden van landen buiten het continent.

De fabriek moet over een jaar of vijf operationeel zijn. In Magdeburg zal Intel zogenoemde wafers produceren: dunne schijven silicium die dienen als basis voor chips. Intel kondigde deze week ook aan een productiefaciliteit te bouwen in Polen, waar de uiteindelijke chips worden geproduceerd, getest en verpakt. Daarmee wordt het nu mogelijk Intel-chips van begin tot eind in Europa te fabriceren. In Ierland staat al een waferfabriek, de enige bestaande Europese productielocatie.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De deal diende zich al een tijdje aan. In november vorig jaar meldde Intel de benodigde grond te hebben aangekocht waar de fabriek moest verrijzen. Onder meer door de sterke inflatie was het echter lastig om tot een definitief vergelijk te komen. Waar Intel eerst uitging van een investering van 17 miljard euro werd die verwachting bijgesteld tot zo’n 30 miljard, onder meer door hogere energieprijzen. Daarom wilde Intel dat de Duitse regering meer zou bijdragen dan de aanvankelijk afgesproken 7 miljard euro.

European Chips Act

Vorig jaar kondigde de EU de European Chips Act aan, waarmee in 2030 een wereldwijd marktaandeel van zo’n 20 procent moet zijn verworven. De EU steekt zelf 11 miljard euro in het plan en wil dat de private markt daar nog eens drie keer meer in steekt. Het plan komt voort uit de Europese realisatie dat het te afhankelijk is van andere landen en met name dubieuze regimes voor onmisbare goederen. De EU werd onder meer door de oorlog in Oekraïne met de neus op de feiten gedrukt over de verwevenheid met Rusland op de energiemarkt.

Met chips wil Europa dat voor zijn. China en Taiwan zijn nu grote chipproducenten, maar angst voor Chinese plannen om Taiwan te annexeren en zorgen om mensenrechten verslechteren de relatie met China. Ook Amerikaanse druk speelt mee. Zo wil het land niet dat de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML zijn meest hoogwaardige technologie naar China exporteert. Daarnaast werd tijdens de coronapandemie duidelijk hoe snel het afsluiten van exportroutes tot chiptekorten kunnen leiden.

Ook plannen van TSMC

Experts hebben overigens grote twijfels of een marktaandeel van 20 procent voor Europa mogelijk is in 2030. Er zijn te weinig werknemers met de juiste opleiding om chips te maken. Bovendien worden in andere landen ook snel chipfabrieken bijgebouwd. Zo kondigde Intel afgelopen week aan 25 miljard dollar te investeren in een fabriek in Israël, waar Intel al actief is. Ook in Israël gaat het om de grootste buitenlandse investering ooit.

Intel behoort samen met het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung tot de drie grootste chipfabrikanten ter wereld. TSMC zou ook van plan zijn te investeren in een Duitse fabriek. Daar zou een bedrag van 10 miljard euro mee gemoeid zijn.