Grootste bloedbad onder demonstranten sinds coup in Soedan: ‘15 doden’ en tientallen gewonden

Demonstranten in Khartoem, de hoofdstad van Soedan. Beeld AP

Het is het grootste bloedbad sinds burgers massaal de straten opgingen om de ‘coup’ van 25 oktober te veroordelen. Behalve doden, vielen woensdag tientallen gewonden toen veiligheidstroepen het vuur openden op demonstranten. De meeste slachtoffers zouden in de hoofdstad Khartoem zijn gevallen. Artsen doen wanhopige oproepen om bloed te doneren voor de behandeling van de vele gewonden.

De legertop lijkt vastberaden om een einde te maken aan de massademonstraties die zich op veel plekken in het land blijven voordoen. Soedanezen van alle leeftijden en door alle lagen van de bevolking eisen dat het leger de macht overdraagt aan een bestuur van burgers.

De legertop maakte in oktober een einde aan de bestuurlijke samenwerking tussen burgers en militairen die van kracht was sinds 2019. In dat jaar zette het leger onder druk van een volksopstand de autocratische president Omar al-Bashir af. De militair-civiele samenwerking moest daarna de weg plaveien voor een puur democratisch bestuur, maar vorige maand eigende legerleider Abdel Fattah al-Burhan zich alle macht toe.

Afgelopen weekeinde doodden veiligheidstroepen al zeker zes betogers en tijdens massademonstraties twee weken daarvoor brachten ze minstens zeven mensen om het leven. Nog steeds lijken veel burgers vastberaden om door te gaan met demonstreren.