Grootste arbodienst Nederland vraagt fikse bedragen voor corona-doorverwijzing zorgpersoneel

Zorgpersoneel met klachten kan zich laten testen op het coronavirus bij Veiligheidscentrum Spinel in Dordrecht. Beeld Arie Kievit

Voor zorgmedewerkers die niet in een ziekenhuis werken, zijn testen bij de GGD sinds deze week toegankelijker, maar ze moeten dan wel eerst door een bedrijfsarts worden doorverwezen.

Hartstikke goed, dacht huisarts Bob Meijer uit het Groningse Warffum, toen die maatregelen bekend werden gemaakt. Nu konden naast ziekenhuismedewerkers ook personeel uit de jeugd- en thuiszorg en van verpleeghuizen zich bij de GGD laten testen op het virus. ‘Als je personeel hoest, is het fijn dat je ze nu kunt laten testen. En dat daar een bedrijfsarts tussen zit om ervoor te zorgen dat de GGD niet overspoeld wordt met mensen die zich willen laten testen, vind ik ook begrijpelijk’, zegt Meijer.

De brief die hij kreeg van Human Capital Care met hun tarieven vond Meijer minder begrijpelijk. De telefonische intake - ‘een gesprekje van niks over de klachten, koorts, hoesten en dergelijke’ - kost 80 euro. ‘Voor een gesprekje van 5 minuten.’ Absurd, vindt Meijer. Mocht uit dat dure belletje blijken dat iemand een test bij de GGD nodig heeft, dan volgt er ‘terugkoppeling en advisering’. Dat kost bij Human Capital Care nog eens 70 euro, vertelt Meijer. ‘En dan moet de echte test dus nog afgenomen worden.’

Die test belandt in zijn regio bij Certe, die laboratoriums hebben in Friesland, Groningen en Drenthe. ‘Die werken heel hard en tegen kostprijs. Ze hebben gezegd dat ze geen winst willen maken met deze testen. Dat is lovenswaardig. En dan heb je dus zo’n bedrijfsarts die een gepeperde rekening stuurt’, aldus de huisarts.

Boos briefje

Dus schreef Meijer een ‘boos’ briefje naar het bedrijf, waarin hij uitlegde dat hij voor een vergelijkbaar telefonisch consult 5 euro krijgt. ‘En als het wat ingewikkelder is 10.’ Hij vroeg het bedrijf hoe ze die bedragen kunnen verdedigen. ‘Laten we hopen dat deze crisis zal lijden tot rationele zorgverlening, niet gedirigeerd door marktdenken en winstbejag.’

Een antwoord kreeg hij niet. Een woordvoerder van Human Capital Care laat in eerst instantie aan de Volkskrant weten dat ze even moet uitzoeken hoe het zit, daarna verwijst ze door naar de brancheorganisatie en op specifieke vragen over de tarieven van Human Capital Care reageert ze vervolgens niet meer.

Een woordvoerder van de Quintis Five Group, een andere arbodienstverlener, zegt dat zij sinds deze week ook doorverwijzen voor coronatesten. Een telefonisch consult bij hen kost 17,50 euro. ‘Maar daar is geen vaste prijs voor. Er is een tekort aan Arbo-artsen, dus ja, dan bepaalt de markt de prijs.’ Hun tarief noemt hij ‘gematigd’. ‘Als deze hausse straks voorbij is, wil je ook nog klanten hebben.’

Bij de GGD laten ze weten dat er met de bedrijfsartsen geen afspraken zijn gemaakt over de kosten. ‘Daar staan wij buiten. Dat is iets tussen de bedrijven en de bedrijfsarts.’

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel meldden wij dat telefonische ‘terugkoppeling en advisering’ bij Human Capital Care 150 euro kost. Dit klopt niet. De prijs van dit telefonische consult is 70 euro.