Grootser, veiliger, en ondergronds: dit wordt de nieuwe entree van de Tweede Kamer

De nieuwe publieksentree, een belangrijk onderdeel van de renovatie van het Binnenhof. Beeld rv

Het is een van de weinige delen van de renovatie die voor toeschouwers vanaf de buitenkant van het Binnenhof te zien zal zijn. En de plannen zijn groots. Zo wordt de ingang verplaatst van het Plein naar de Hofplaats en worden bezoekers via roltrappen door de ondergrondse entree heen geleid. Dit allemaal in een modern jasje. ‘Een ingang die u wellicht doet denken aan het Louvre’, merkt De Jonge op, verwijzend naar het beroemde museum in Parijs. ‘Bij het hart van de democratie hoort immers ook een waardige ingang’.

In het ontwerp is naast veel gebruik van glas en lichte kleuren opvallend veel groen te zien, op en rondom de entree. Op deze manier wil Sylvia Karres, landschapsarchitect van ‘Sylvia Karres en Brands’, het gebouw verbinden met de stad. ‘Het is ook een plek om tussen het groen uit te rusten’, aldus Karres.

Strengere veiligheidseisen

De Jonge onderstreept dat het belangrijk is om ‘transparantie en vriendelijkheid’ uit te stralen. Tegelijkertijd moet de entree ook voldoen aan strenge veiligheidseisen. Eerder dit jaar meldde het Rijksvastgoedbedrijf dat de renovatie van het Binnenhof minimaal twee jaar zal uitlopen. De verwachte terugkeer van het parlement in 2026 verschoof hierdoor op zijn vroegst naar 2028.

Een deel van die tegenvaller wordt veroorzaakt door de toenemende dreigingen van de afgelopen jaren. Veel politici worden streng beveiligd en ook in en rond de Tweede Kamer gelden steeds strengere eisen. Daarom wordt de entree nu ‘buiten de contouren van het complex gebouwd’, verder weg van de vergaderzalen en de werkkamers van de Kamerleden. Dit betekent dat het ruimtebeslag groter wordt dan oorspronkelijk gepland. Deze ruimte is ook nodig om het groeiende bezoekersaantal van de Tweede Kamer op te kunnen vangen, van 300 duizend verwachte bezoekers naar 500 duizend per jaar.

Door deze kink in de kabel schieten ook de kosten van de renovatie fors omhoog. Van het oorspronkelijke afgesproken budget van 475 miljoen (in 2015) zijn de kosten van het project inmiddels omhoog bijgesteld tot 750 miljoen.

Laagdrempelig contact

De nieuwe entree moet ook de mogelijkheid geven aan bezoekers, politici en journalisten om elkaar in de ontvangsthal te kunnen treffen. ‘Uniek aan dit ontwerp is dat het laagdrempelige contact tussen politici en bezoekers mogelijk maakt, een kenmerk dat passend is bij de Nederlandse politiek’, aldus De Jonge. Een ander voordeel van de vergrote afstand tussen de entree en de vergaderzaal is dat wanneer zich een vorm van dreiging aandient bij de entree, het politieke proces in de Tweede Kamer niet meteen wordt verstoord. ‘Daarmee bescherm je het hart van de democratie’, aldus De Jonge.

Vera Bergkamp, Kamervoorzitter (D66) de Haagse wethouder Saskia Bruines (Economie en Cultuur), en Hugo de Jonge, minister voor Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, bij de onthulling van een maquette van de nieuwe ingang van de Tweede Kamer die op dit moment gerenoveerd wordt. Beeld David van Dam

Tijdens de presentatie spreekt Bergkamp maandag erg positief over de samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, de Haagse gemeenteraad en de Tweede Kamer. Saskia Bruines (D66), de Haagse wethouder Financiën, Cultuur, Economie en Dienstverlening, is kritischer op deze samenwerking en over de onduidelijkheid rondom de duur van het project. Vooral omdat bewoners en ondernemers die het Binnenhof omringen zich groeiende zorgen maken over de overlast van de renovatie. ‘Als de omgeving het vertrouwen in het project niet heeft of verliest, ervaren wij er allemaal veel nadelen van.’

Eerder dit jaar sprak ze uit dat ze teleurgesteld was over de communicatie tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de Haagse gemeenteraad. Dit gaat nu beter. ‘De gemeenteraad is er in dat opzicht ook alerter op dat het Rijksvastgoedbedrijf haar afspraken nakomt’, zegt Bruines.