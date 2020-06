Grootscheepse Turkse aanval op Koerden in Noord-Irak

De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar (rechts) bekijkt ontwikkelingen in de operatie Tijgerklauw. Beeld AFP

Sinds dinsdag opereren Turkse grondtroepen in de regio Haftanin, vlak langs de Turkse zuidgrens. Volgens Ankara hebben Koerdische militanten zich daar recentelijk genesteld en voeren zij vandaar regelmatig aanvallen uit op Turkse legerposten in het zuiden van Turkije.

De speciale eenheden werden overgebracht met vliegtuigen en helikopters. Vervolgens werden met F16 jachtvliegtuigen, drones en howitzers in het kader van operatie Tijgerklauw aanvallen uitgevoerd op ruim vijfhonderd doelwitten, volgens het Turkse ministerie van Defensie. Het is voor het eerst dat Turkije in Noord-Irak zo’n gecombineerde lucht/grondoperatie uitvoert.

Bronnen in het ministerie zeiden tegen persbureau Reuters dat het Turkse leger al tien tijdelijke bases heeft opgezet in Haftanin en dat dit aantal nog zal worden uitgebreid. Dit moet voor langere tijd de veiligheid langs de Turks-Iraakse grens garanderen.

Bombardementen

Operatie Tijgerklauw volgt op operatie Adelaarsklauw, die zondagavond begon. De Turkse luchtmacht voerde vanaf dat moment bombardementen uit op ‘schuilplaatsen en grotten van terroristen’, zo deelde de regering in Ankara mee. Binnen korte tijd zouden ruim tachtig doelen van de PKK en verwante groeperingen zijn bestookt in diverse delen van Noord-Irak.

De meeste doelen liggen in het Kandil-gebergte langs de Iraanse grens, waar de PKK zijn hoofdkwartier heeft. Kandil wordt al jaren regelmatig bestookt door de Turkse luchtmacht. Daarnaast behoorden Sinjar, Zap en Hakurk tot de doelwitten.

In Sinjar waren de aanvallen gericht tegen milities van de Yezidi’s, een aan Koerden verwante bevolkingsgroep die in 2014 het slachtoffer was van genocide door Islamitische Staat. Veel aandacht trok daarbij het lot van de door IS gevangen Yezidi-vrouwen, die veelal seksueel werden misbruikt. Yezidi-milities en de PKK, gesteund door de Amerikaanse luchtmacht, wisten de belegerde Yezidi’s te bevrijden uit het gebied rond de berg Sinjar.

Organisaties van Yezidi’s zijn verontwaardigd over Turkse bombardementen. ‘De berg Sinjar is nu een oorlogszone’, schreef Nobelprijswinnares (2018) Nadia Murad op Twitter. De mensenrechtenactiviste behoorde tot de door IS gevangen Yezidi-vrouwen.

Schending soevereiniteit

De Iraakse regering heeft bij Turkije geprotesteerd tegen de acties van het Turkse leger op Iraaks grondgebied. Die vormen een schending van de soevereiniteit van Irak, volgen Bagdad.

Protest kwam tot nu niet van de regering van de autonome Koerdische regio (KRG) in Noord-Irak. De Turkse operaties vinden allemaal plaats in deze regio. Niet uitgesloten is dat de Turkse regering van tevoren met de KRG-regering in Erbil heeft overlegd over de militaire interventie, en dat die met wederzijds instemming wordt uitgevoerd.

De regering van de Koerdische regio staat niet op goede voet met de PKK. Wel hebben de Iraaks-Koerdische autoriteiten zich altijd gedwongen gezien de aanwezigheid van de PKK in het Kandilgebergte en elders te gedogen.

Met Turkije zijn de betrekkingen aanzienlijk beter dan met de PKK. Vanuit de KRG wordt olie geëxporteerd via het grondgebied van Turkije.